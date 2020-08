El fuerte reclamo de Novaresio al Gobierno por los fallecidos de Covid-19

Luis Novaresio utilizó su programa del jueves por la noche para realizar una dura editorial en la que cuestionó al Gobierno por no informar los datos correctos de muertes y contagios con precisión, ya que aseguran que la carga de datos llega con atraso de varias semanas.

“Creo que después de cinco meses nos merecemos una información más clara y transparente”, manifestó, ofuscado, el periodista. Y agregó: "Para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener cuatro registros importantes: cuántas personas fallecieron, cuántas están contagiadas, cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas y cómo se replica el virus".

"Este miércoles nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces mi pregunta es: si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas?”, se preguntó Novaresio.

El periodista siguió con su análisis: “Yo no estoy dudando de que se murieran 7.498 personas o no. Estoy diciendo, para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que están viejos de hace dos meses? Y sigo preguntando: si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos, ¿hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay?”.

Por último, cuestionó a los diputados y senadores que no dicen nada al respecto tras 5 meses de cuarentena: “¿El Congreso no tiene nada para decir al respecto? Porque al principio era urgente: el Presidente tomó una decisión y todos apoyamos. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava. Después de dos meses, como en España, como en Italia, como en Israel, ¿no tiene que discutir cómo debe ser la cuarentena?”