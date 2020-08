Pergolini sumó un nuevo capítulo con los legisladores luego de tratarlos de "imbéciles" e "hijos de p..."

El conductor, locutor y empresario Mario Pergolini se disculpó hoy con los legisladores nacionales a los que hace una semana insultó duramente en su programa de radio por el texto de la recientemente aprobada ley de teletrabajo, aunque ratificó su disconformidad con el contenido de la norma.



"Son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles", había dicho Pergolini, entre otras cosas.



A través de una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se disculpó ante los legisladores que "se sintieron ofendidos" y calificó a sus dichos como "exabruptos expresados al calor de la pasión" durante su programa de radio.



"Como hice público estos días, estoy en desacuerdo con la ley de teletrabajo sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación y tengo la absoluta convicción de que pudo haber sido notablemente mejorada a través del aporte de quienes damos trabajo", aclaró al comienzo de la nota difundida en el Congreso.





Y remarcó: "En mi opinión, la falta de miradas intersectoriales transforma a la ley en una normativa sin consenso, con poco potencial para resolver cuestiones de fondo que hacen a la modalidad del trabajo remoto".



"No obstante deseo, a través suyo, disculparme ante los legisladores y las legisladoras que se sintieron ofendidos por mis exabruptos expresados al calor de la pasión", expresó.



Pergolini admitió: "Si bien ésta es mi manera de ser, la que me identifica hace años, de ninguna manera justifica los insultos que tanto trascendido alcanzaron en los medios de comunicación. Tal cual quedó demostrado a lo largo de toda mi vida, la defensa de los espacios y los valores democráticos también ha sido un rasgo esencial de mi personalidad", añadió e insistió: "Por eso reafirmo mi respeto y reconocimiento a los representantes que eligió la sociedad".



Hace una semana, en su programa de Radio Vorterix, Pergolini había dicho: "Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles, porque la verdad es que hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo".





El conductor continuó: "Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia".