Ernesto Sanz se volvió a meter a la escena nacional por Zoom

No parece él, pero es él. Uno de los cuadritos de la pantalla muestra claramente que Ernesto Sanz está de vuelta en la escena política, aunque sea a través de Zoom.

Su reaparición se dio en una charla que el radicalismo organizó, de manera virtual, en Entre Ríos. "Te extrañamos y te necesitamos, Ernesto. Bienvenido otra vez al ruedo", le dicen. Sanz, de barba y anteojos, responde que en realidad nunca se fue.

"En cualquier momento me voy a Puiggari a internarme una semana así los veo a todos. Gualeguaychú es una ciudad que me trae buenos recuerdos", abre desde su casa de San Rafael, según consigna una nota de Clarín.

"No me fui de la política, ni del radicalismo. Me fui de la función pública y en un momento personal muy especial. Si no me iba, no sé si hoy me veían acá en este Zoom", indica uno de los creadores de Juntos por el Cambio, y luego se alegra de nunca haber aceptado un cargo en el gobierno pasado: "Viendo algunas de las cosas que hizo Macri con la Justicia, digo ‘de la que me salve'".

Sobre su "regreso", Sanz comenta que ya tuvo contacto con dirigentes nacionales. "Tuve un zoom mano a mano con María Eugenia Vidal, hacía mucho que no hablaba con ella. Mucho. Impresionante... En el sentido de la comunidad de intereses y de visión, se va a meter de lleno a ayudarlo a Maxi, porque quiere que el radicalismo tenga liderazgo jóvenes, para que a ella le ayuden a producir un cambio y realineamientos de liderazgos dentro del PRO", cuenta.

Según contó, intentará "recuperar" a uno de los dirigentes de más peso de ese espacio: "Vamos a ir a hablar los dos con Emilio Monzó, lo vamos a rescatar a Emilio Monzó, no puede andar por la vida puteando y siendo opositor de la oposición, y lo vamos a sumar a eso. Y vamos a generar una verdadera motivación generacional".

Sobre el kirchnerismo, consideró que "volvieron peores". "Alguna respuestas nos indican que no es lo mismo, que es algo peor. Otras indican que hay elementos mejores", dijo.

"Los protagonistas son los mismos de los últimos años del kirchnerismo. Desde el 2010, empezó a mutar, dejo atrás a los amigotes de Kirchner, y apareció La Cámpora al lado de Cristina y ese elemento es lo que le dio mucha carnadura al proyecto del kirchnerismo de los últimos años 2012, 13, 14 y 15. La Cámpora y Cristina, Cristina y La Cámpora. ¿Son los mismos, pero volvieron iguales? No, volvieron peores. Porque volvieron con toda la carga ideológica, con todo el ropaje del populismo, pero le agregaron una cuestión emocional. Vienen llenos de odio, de rencor y de venganza", agregó.