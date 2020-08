Sabsay se cruzó con Parrilli en el Senado: "Cómo le gusta maltratar"

El constitucionalista Daniel Sabsay criticó fuertemente la reforma judicial del Gobierno nacional y esta intervención generó un cruce con el senador kirchnerista Oscar Parrilli durante el plenario del Senado que debate el proyecto oficial.

Sabsay se mostró en contra del consejo asesor nombrado por el Presidente, criticó el modo en el que se quiere desplazar al procurador interino Eduardo Casal y consideró un riesgo que se establezca que los jueces deben denunciar presiones mediáticas, entre otras consideraciones.

Ante estos argumentos, Parrilli afirmó: “Me ha decepcionado el doctor Daniel Sabsay, porque más que un argumento de tipo jurídico, lo que he escuchado de parte de él fue un alegato político partidario, expresión de los medios de comunicación y de algunos dirigentes políticos, que ya conocemos”.

Imperdible @DanielSabsay1 en el Senado diciendo con todas las letras adonde apunta la Reforma Judicial! uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/amPSGYHrUF — Luis Petri (@luispetri) August 12, 2020

Sabsay retrucó: “Lo que ha hecho el senador Parrilli es una desacalificación, no estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate, usted ha hecho un alegato a través de consideraciones políticas”. Más adelante afirmó en referencia a Parrilli: "Solamente quiero que se respete la libertad de expresión, y que se me respete en esta comisión, usted me está atropellando”.

Dos veces repitió Sabsay ante Parrilli, en medio del fragor de la discusión: "Cómo le gusta maltratar".

“Pensamos que el doctor Sabsay iba a venir a hacer algunas consideraciones no de tipo político. Por eso llamó la atención que hablara de impunidad, cuando él sabe que todas estas leyes son para el futuro, no son para el pasado”, arremetió Parrilli.

Y agregó: “Se arroga permanentemente decir qué es constitucional e inconstitucional. Dice que los DNU de Alberto Fernández son inconstitucionales, y nunca lo escuché hablar de los más de treinta o cuarenta DNU del presidente Mauricio Macri, quien se llevó puestas todas las leyes y la Constitución”.