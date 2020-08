Nuevo round entre Alberto Fernández y Mauricio Macri por la pandemia

Una declaración de Alberto Fernández tuvo como destinatario directo al expresidente Mauricio Macri. Este último había expresado ayer que la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional ha restringido libertades de la ciudadanía y la frase no pasó desapercibida por el jefe del Ejecutivo. “Los riesgos no han pasado. No está en discusión la libertad de la gente. Todo el mundo es libre. La primera condición para ser libres es estar vivos”, aseguró Alberto Fernández.

Ayer las autoridades de Juntos Por el Cambio mantuvieron una reunión virtual para fijar postura acerca de la reforma judicial y el tratamiento legislativo de ese proyecto. En ese marco, desde Francia Macri cuestionó la cuarentena sin salida que rige en el país y retomó las críticas que ya había expresado semanas atrás en una entrevista en la que dijo que se estaba limitando libertades individuales.

Al respecto, Alberto Fernández fue contundente y aclaró que "el botón rojo" para volver a fase uno está en su mano por si fuese necesario volver hacia atrás para preservar la salud de los argentinos. “El botón rojo está a mano porque la preservación de la salud es lo más importante, pero también entiendo a la gente que tiene cierto grado de hastío luego de estar encerrada tanto tiempo”, planteó en diálogo con Futurock.