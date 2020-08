Alberto F. amenazó con el regreso de una cuarentena más estricta: "El botón rojo siempre está a mano"

A días de definir cómo continuará la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández insistió con que el problema "no está resuelto" y no descartó el regreso a una etapa más restrictiva en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

"El botón rojo siempre está a mano porque la salud es lo más importante. Entiendo que la gente tiene cierto hastío de estar encerrada después de tanto tiempo, pero recurro a la capacidad de reflexión de cada uno. El riesgo existe, al virus lo vamos a buscar nosotros. Cuanto más tiempo estemos aislados y alejados del otro, nuestro riesgo se minimiza. Sigo reclamando esa responsabilidad", aseguró el mandatario.

En diálogo con radio Futurock, el jefe de Estado sostuvo que la pandemia "no es un decreto del Poder Ejecutivo" y pidió "ser serios y tener mucho cuidado". También advirtió que "la gente se relajó equivocadamente".

"Veo con mucha preocupación el aumento de casos. Confío en que vamos a poder controlar la situación, pero necesitamos de la sensatez de la gente" @alferdez en #CronicaAnunciada uD83CuDF99?| #AlbertoEnFuturock - https://t.co/GDYR6Krpbb pic.twitter.com/cOxPp3bxz9 — Futurock.fm (@futurockOk) August 11, 2020

"Hicimos un enorme esfuerzo para prepararnos y que nadie carezca de atención cuando lo reclame. Eso lo hicimos bien. Pero debemos ser muy cuidadosos, no tenemos el tema resuelto, estamos muy lejos de resolverlo. Hay un dato de la realidad y es que la gente no estaba respetando la cuarentena. La gente se relajó, y se relajó equivocadamente. El que cree que este tema pasó, no, no pasó nada, estamos en el peor momento", resaltó Fernández.

"La gente ve que se abren los negocios y que la vida ha vuelto a la normalidad y no advierte que el virus está circulando y ese es un riesgo muy pero muy grande”, agregó el mandatario.

Por último, el presidente se refirió al envío de un proyecto al Congreso que permita avanzar en la legalización del aborto. “Tan pronto pueda lo voy a mandar, es un tema que Argentina debe resolver. Cualquier argumento sirve a otro para desunir a la sociedad en un momento donde debemos estar muy unidos por la pandemia. Es una convicción que tengo y lo voy a mandar tan pronto pueda”, aseguró.