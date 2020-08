Un fiscal pidió disculpas por los términos de un alegato y aseguró estar capacitado sobre género

El fiscal Fernando Guzzo fue acusado ante el Jury por la manera de expresarse en un alegato y que, según los acusadores, no respetaba la perspectiva de género. Ese pedido no prosperó y la denuncia fue archivada, pero sí surgieron una serie de recomendaciones hacia Guzzo y el Ministerio Público Fiscal.

El caso en cuestión era el juicio por jurados que se realizó contra Claudia Cortez, quien mató a su esposo. En ese debate quedó expuesto que la mujer era víctima de violencia de género y el Fiscal tomó argumentos de los especialistas que generaron bronca. Sin embargo Guzzo sí tomó algunos datos de contexto para no avanzar más allá. De hecho, el jurado no llegó a ninguna conclusión y Guzzo no fue más allá con la acusación. El problema fueron las palabras de Guzzo. “Fueron palabras desafortunadas”, dijo un integrante del Jury.

El Jefe de Fiscales de Homicidios respondió a ese enfoque y aseguró que sí se ha formado en perspectiva de género. “Me parece necesario que la ciudadanía tome conocimiento que he realizado las pertinentes capacitaciones en materia de Violencia de Género, sumadas a las que restan realizar en función de la denominada Ley Micaela, tal como quedó reflejado en acusaciones por casos de violencia de género, como por ejemplo en el primer juicio por jurados contra Petean Pocovi por Femicidio en Grado de Tentativa o la condena por homicidio a la madre de la niña Catherina Cardozo, entre otros”, dijo el Fiscal a través de un comunicado.

Y pidió disculpas por haber ofendido a la acusada. “Ofrezco a todo evento, a la Sra. Cortéz o a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra provincia, públicas disculpas, si por algún motivo pudiesen haberse sentido agraviados durante mi alocución de los alegatos correspondientes. La responsabilidad y decoro con que he ejercido la Magistratura durante más de veinte años, tornan innecesario la dilación y especulación alguna al respecto”, dijo el fiscal.

Guzzo como fiscal tiene el rol de acusar. En ese plano es que, asegura, debe actuar con el principio de igualdad. “Entendiendo que es mi función y obligación generar la estrategia acusatoria en juicio para toda persona que haya sido imputada por la comisión de un homicidio o femicidio, cualquiera sea su género y/o circunstancias personales, con estricto cumplimiento del PRINCIPIO DE IGUALDAD que imponen todos los Tratados de Derechos Humanos y la Constitución Nacional”, aseguró.

El Comunicado completo de Guzzo

En razón de la información pública sobre mi persona en torno al Jury de Enjuiciamiento desestimado el pasado jueves, en relación al caso que tuvo como acusada a la Sra. Claudia Cortéz, y sin perjuicio de NO estar aún notificado de la decisión adoptada por dicho organismo y que el acta que publicaron algunos medios no se verifica firmada por los miembros del Jury, sin que exista sustento normativo alguno en relación a las mentadas recomendaciones, además que afectarían Garantías Constitucionales, me parece necesario que la ciudadanía tome conocimiento que he realizado las pertinentes capacitaciones en materia de Violencia de Género, sumadas a las que restan realizar en función de la denominada Ley Micaela, tal como quedó reflejado en acusaciones por casos de violencia de género, como por ejemplo en el primer juicio por jurados contra Petean Pocovi por Femicidio en Grado de Tentativa o la condena por homicidio a la madre de la niña Catherina Cardozo, entre otros (los alegatos se encuentran disponibles en la Secretaria de Información Pública del Ministerio Público Fiscal).

Entendiendo que es mi función y obligación generar la estrategia acusatoria en juicio para toda persona que haya sido imputada por la comisión de un homicidio o femicidio, cualquiera sea su género y/o circunstancias personales, con estricto cumplimiento del PRINCIPIO DE IGUALDAD que imponen todos los Tratados de Derechos Humanos y la Constitución Nacional.

Además, observando que durante el debate de la causa, no se generó ningún llamado de atención por parte del Juez técnico, habiendome limitado en mi función estrictamente a reseñar la prueba rendida en el caso.

Pese a ello, ofrezco a todo evento, a la Sra. Cortéz o a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra provincia, públicas disculpas, si por algún motivo pudiesen haberse sentido agraviados durante mi alocución de los alegatos correspondientes. La responsabilidad y decoró con que he ejercido la Magistratura durante más de veinte años, tornan innecesario la dilación y especulación alguna al respecto.

Fernando Alfredo Guzzo