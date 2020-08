Macri y Cornejo comparten un Zoom para fijar postura sobre la reforma judicial

Con la presencia de Mauricio Macri desde Francia, las autoridades de Juntos Por el Cambio se reunirán hoy nuevamente a partir de las 9 para terminar de definir la estrategia de la coalición opositora ante la reforma judicial.

Estarán presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; y los diputados Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y Mario Negri.

Hace dos semanas las máximas autoridades del PRO, la UCR y la CC ya habían coincidido en rechazar de plano la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema y señalaron que el contexto de emergencia sanitaria no es el indicado para avanzar con una reforma institucional de este tipo.

Según plantearon en ese momento, el objetivo político del gobierno nacional es “crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, impunidad o cualquier otra resolución judicial que necesite la Vicepresidenta de la Nación y su abogado defensor”.

Pero hubo chispazos internos porque Rodríguez Larreta no quería figurar como firmante en el comunicado a raíz del trabajo conjunto que viene haciendo con el gobierno nacional en el manejo de la pandemia.

Por eso, en la reunión virtual de hoy también se abordará el funcionamiento y el proceso de toma de decisiones al interior de la coalición tras los episodios que generaron cierto clima de tensión.

El principal punto a definir será si avalan o rechazan la continuidad de las sesiones virtuales en Diputados, cámara donde el oficialismo no tiene mayoría automática.