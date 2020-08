La reforma judicial amenaza las sesiones virtuales en Diputados

Las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados podrían terminarse y la inactividad aparece como una opción. Este viernes venció el acuerdo para sesionar de forma virtual y desde Juntos Por el Cambio adelantaron que no darán prórroga porque entienden que es hora de volver a sesionar de forma presencial. Sobre todo, ante la posibilidad del pronto tratamiento de la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández. Mientras tanto, en el Frente de Todos esgrimen que por la cantidad de casos de coronavirus​ se mantendrá la metodología mixta.

"Los debates que quedan pendientes tenemos que hacerlos en forma presencial. Ya han salido leyes que requería el Poder Ejecutivo para la gobernabilidad, por eso sesionamos varias veces seguidas, y como marcaba el protocolo los proyectos debían ser con alto grado de consenso", manifestó Cristian Ritondo.

“No hay posibilidad de tratarla en sesiones virtuales. Es imprescindible dar un debate presencial, desde las bancas y de cara a la sociedad. No vamos a permitir que tomen por asalto a la Justicia Federal en sesiones con discusión y debate acotado”, aseguró el radical Luis Petri. “El tema no es prioridad, está mal planteado y no se puede debatir de manera virtual”, coincidió Juan López, de la Coalición Cívica respecto a la reforma judicial.

Sergio Massa no convocó a los jefes de bloque para avanzar con la prórroga del sistema mixto y en el Frente de Todos dieron por descontado que se mantendrá de ese modo. “Doy por sobreentendido que vamos a seguir trabajando. Si hasta hicieron una caravana para sesionar. Se están encerrando en un discurso que no van a poder sostener”, dijo a Clarín un referente del oficialismo.