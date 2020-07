Marinelli confirmó que el BID bajó una licitación por denuncias de irregularidades

Conseguir financiamiento internacional en este contexto de pandemia parece casi una misión imposible. Eso hace aún más grave el escándalo por el cual el Banco Interamericano de Desarrollo decidió revocar los fondos que había dispuesto para la concreción del acueducto Monte Comán - La Horqueta. ¿El motivo? En los papeles se habla de la violación de una cláusula de confidencialidad pero el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, reconoció que hubo denuncias cruzadas y sospechas que asustaron al ente internacional de financiamiento. "Todos tenemos una cuota de responsabilidad", reconoció pero cargó contra algunas empresas.

Si bien el argumento oficial es que el BID "no se encuentra en condiciones de financiar la licitación de referencia, pro cuanto el proceso no se enmarcó en las políticas de adquisiciones que rigen las contrataciones del contrato de préstamo específicamente por no atender a las previsiones sobre confidencialidad", Marinelli admitió que el motivo fue otro. "En un país como el nuestro la obra pública es sinónimo de actos de corrupción y ante el menor ruido se espantan y no quieren seguir adelante", remarcó.

La situación es compleja y comenzó a teñirse de sospechas desde hace meses. El senador provincial de Protectora, Marcelo Romano, denunció que se había preadjudicado la obra la UTE compuesta por Ceosa y Obras Andinas a pesar de que había otras cinco oferentes más económicas. Esto encendió las señales de alerta en el BID que pidió que Irrigación revea el criterio técnico que había empleado en la preadjudicación. A pesar de que se revisaron los criterios y se adecuaron al pedido del banco preadjudicando la obra a otra empresa, finalmente el BID retiró el financiamiento.

Romano afirmó que le comentó sus sospechas al vicegobernador Mario Abed y que este se comprometió a tomar cartas en el asunto. "Abed me dijo que iba a hablar con el gobernador y el gobernador le habló a Marinelli. Abed me dijo que desde Irrigación iban a ver qué pasaba", narró el senador y aseguró que recibió un llamado a su teléfono personal del propietario de Obras Andinas, Omar Álvarez, para justificar por qué su empresa debía hacer esa obra. "Me mandó un informe pero yo decidí avanzar con mi denuncia y notifiqué lo que estaba pasando a todos los organismos que entendí competentes", subrayó.

Por su parte, el responsable de Irrigación Sergio Marinelli intentó tomar distancia del asunto pero reconoció que todos los actores han tenido "una cuota de responsabilidad" para que el BID diera de baja el financiamiento para una obra que tenía un presupuesto de $645.810.000.

En diálogo con MDZ Radio Marinelli dijo que fue él quien paró la licitación cuando se presentaron las primeras denuncias en Fiscalía de Estado, aún antes de que el BID pusiera cualquier tipo de reparos. "Aclaro que el que paró la adjudicación fui yo porque habían ingresado las denuncias en Fiscalía de Estado. La paré a pesar de que yo tenía en mis manos la 'no objeción' a la preadjudicación que había hecho la comisión en la que intervienen profesionales con amplia trayectoria en Irrigación y con experiencia en muchas licitaciones especialmente vinculadas a financiamientos internacionales sobre todo del Prosap", esgrimió.

Por otro lado justificó que en el marco de una licitación amplia en la que se presentaron 12 oferentes esa comisión decidió preadjudicar los trabajos a la UTE que hizo una oferta 50 millones de pesos más cara que la propuesta más económica. Ese fue uno de los detonantes del conflicto pero para Marinelli no había nada irregular.

"Empezó un run run de las empresas pero no sé si se presentaron en el BID", dijo Marinelli en Sonría lo estamos filmando y a raíz de ello se hicieron presentaciones ante Fiscalía de Estado por lo que Irrigación no avanzó con la adjudicación a la UTE Ceosa- Obras Andinas. Esa oferta era por $569.267.143 mientras que la más barata la hizo Laugero-Corporación del Sur por $518.255.145.

Ante los reclamos, el BID quitó la "no objeción" y puso reparos a los criterios técnicos que ponderó Irrigación a la hora de elegir a Ceosa - Obras Andinas. "La comisión de preadjudicación había aplicado un criterio -que es histórico en la institución- pero el BID no estuvo de acuerdo. Nos pide tomar un criterio diferente y se cambió la preadjudicación en base a ese nuevo criterio", admitió Marinelli.

Producto de esta situación se preadjudica la obra a otra empresa que había presentado a tercera propuesta más económica: Hugo Ojeda-Ecosur Bahía SA (UTE), $552.728.413. Es decir, una oferta $17 millones más económica que la que se había elegido en primer lugar.

"Cuando mandamos la segunda propuesta vino la decisión de la oficina de adquisiciones del banco que da por terminada la posibilidad de financiarlo", narró Marinelli.

"No hay una explicación. Lo único escrito es que se violó la confidencialidad porque se expusieron las ofertas al conjunto de los oferentes en las 48 horas posteriores a conocerlas. Creo que cuando hay ruidos desde el exterior y mucho ruido mediático y presentaciones judiciales, tratan de no ser parte de la cosa", señaló el funcionario.

"De los dimes y diretes y las cuestiones por atrás no me hago cargo y no las conozco. Pero el que frenó la obra fui yo", sostuvo.

"Creo que el error nuestro fue hacer lo que se hace hace 20 años en Irrigación, incluso con obras que financia el BID y nunca lo objetó. Pero si yo tengo que decir quién tiene más culpa, creo que los que hicieron ruido que usaron ese precepto de que 'la obra es para mi o no es para nadie'. Ellos son el gran culpable pero todos sin duda tendremos una cuotita de responsabilidad", finalizó.

