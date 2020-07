Tenso cruce entre Diego Leuco y Santiago Cafiero por el crimen de Fabián Gutiérrez

El brutal asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Kirchner, sigue generando polémica y el lunes a la noche se produjo un fuerte cruce en torno al tema entre el periodista de TN Diego Leuco y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Fue muy lamentable toda la mirada que tuvo una parte de la oposición con respecto a vincular este crimen con la ex vicepresidenta y nuestro espacio político. Fue muy penoso", sostuvo el funcionario.

Leuco lo frenó y comenzó a enumerar los hechos relevantes en torno al caso: "Perdón, pero esta vinculación tiene que ver con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Un testigo clave declara contra una ex presidenta, esa persona es asesinada y en 48 horas se descarta cualquier tipo de móvil. Encima quien investiga es la sobrina de la persona acusada".

Cafiero interrumpió al periodista y aseguró que "son todas suposiciones". "En realidad es un prejuicio. Claramente esas vinculaciones no existen. Lo dijo la familia, el abogado. Me parece más una mirada prejuiciosa que no representa lo que está sucediendo", aseguró el jefe de Gabinete.

Duro cruce entre Santiago Cafiero y Diego Leuco x el homicidio de Fabián Gutierrez pic.twitter.com/2OFCBzxqwE — Carlos uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@capcentral) July 7, 2020

Fue entonces cuando Leuco volvió sobre el tema y vinculó el asesinato con la búsqueda del dinero de la corrupción K, una hipótesis que fue planteada el domingo por el periodista Jorge Lanata. "El dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis, tiene que ver con la causa de corrupción más grande de la historia argentina", aseguró el periodista.

Cafiero rápidamente lo cruzó: "¿Eso está en la causa que se investiga? ¿O se trata de un título periodístico? Eso es una mirada. Vos estás diciendo que la plata que se buscaba de Gutiérrez era del 'dinero K' y eso es mentira".

Leuco aclaró que esa es una de las hipótesis que se investigan y le consultó si la investigación del crimen debería dejar de estar a cargo de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de Cristina Kirchner. "Salvo que uno esté pensando que hay una connotación política detrás de esto, entonces ahí ameritaría, pero todo indica que es un homicidio de características privadas", cerró Cafiero, intentando descartar cualquier tinte político en torno al crimen.