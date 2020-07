Jaime Durán Barba habló de la causa por espionaje ilegal: "Tiene falta de lógica total"

El exasesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, habló de la causa por el supuesto espionaje ilegal que investiga al círculo cercano al dirigente del PRO. "Es un disparate", aseguró, al tiempo que indicó que "está armada para perjudicar" al exmandatario.

"Es un disparate. Nunca le oí a Mauricio hablar de esas cosas. La cosa tiene una falta de lógica total. Le criticaron a Mauricio porque Arribas, que era muy amigo de él, era quien dirigía esta agencia Era evidente que si había una información que Arribas le quería pasar a Macri la habría pasado hace rato", aseguró Durán Barba.

Durán Barba y Macri, durante la presidencia de Juntos por el Cambio.

El asesor confirmó que "eran íntimos amigos", pero agregó que "no necesitaba de agentes que se registraran en Casa Rosada para hablar con la señora que se encargaba de responder las cartas de la gente para que ella hable con el secretario Darío Nieto".

Durán Barba remarcó que "sin ninguna duda" la causa está armada para perjudicar a Macri: "Hay una falla lógica. Si usted me dice que para hablar Cristina con Parrilli tiene que mandar a alguien a que se registre a un edificio para que hable con la secretaria del secretario y después le pase a Cristina un dato, es absurdo. No me importa de qué se trata pero es ridículo. Cristina puede levantar el teléfono y llamar a Parrilli. Y Macri podía hablar con Arribas cuando quería, eran gente muy cercana".

Sobre Darío Nieto, secretario de Macri cuya casa fue allanada, dijo que es "un tipo muy decente, de muy buena onda. Sí me gustó una cosa. Me pareció interesante que cuando fueron a verle a Nieto que fue secretario privado de Macri durante tanto tiempo no hubo coches de marca, no hubo empresas, no hubo una vida fastuosa. Lo conozco y vive tan fastuosamente que cuando empezó a trabajar con nosotros hace años. Y eso me alegra".