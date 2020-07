Nicolás Massot: "Hay que evitar engrietar la justicia"

Nicolás Massot, expresidente de la banca del PRO en diputados, dijo que "hay que evitar engrietar la justicia" y que en el caso del asesinato del exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez "no se puede afirmar ni descartar nada", sino que "hay que darle tiempo" a la investigación judicial.



En diálogo con Radio 10, Massot criticó en primer término lo que consideró "un vicio bastante generalizado" en la clase política argentina y es que "tiene la obligación de opinar ni bien suceden acontecimientos que disparan causas judiciales".



"Esta prudencia que la política le debe conceder a la justicia también la notamos en falta en el oficialismo, en otra causa que me involucra como víctima, donde también vemos que falta prudencia en las declaraciones y las acusaciones y los prejuicios son acelerados", declaró sobre la investigación sobre espionaje por parte del Gobierno de Cambiemos, donde él se constituyó como querellante.



Sobre el crimen de Gutiérrez, sostuvo: "Acá hay que evitar engrietar la Justicia. No se puede afirmar ni descartar nada, hay que darle tiempo a la Justicia".



Consultado en particular sobre si se sentía representado por las acusaciones opositoras de que el kirchnerismo tenía vinculación con el crimen, Massot rechazó esa hipótesis.



"No me representa, pero no es lo que yo entendí del comunicado de Juntos por el Cambio, lo que plantea -y está en su derecho cualquier espacio política de declararlo- es la pertinencia de modificar los funcionarios actuantes en la causa", consideró Massot.



Evaluó que el caso "no es algo que valga la pena desmerecer ni descartar rápidamente, ni mucho menos implica la continuidad del caso Nisman, como algunos quieren instalar".



Además dijo que muchas reacciones se deben a que "estamos acostumbrados a causas que nunca se resuelven o se dilatan en el tiempo".



"Esto tiene que servir, igual que la causa por espionaje, para hacer una autocrítica y parar la pelota" y, de ese modo, dejar de actuar "como si decir más fuerte lo que creemos que pasó, nos fuera a dar la razón".