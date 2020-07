Luis Majul presentó ante la Justicia un comunicado “en defensa propia y para terminar con la mentira”

Tras ser acusado por dirigentes del kirchnerismo de formar parte de una supuesta red de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, el periodista Luis Majul emitió un comunicado "en defensa propia y para terminar con la mentira".

El documento que lleva la firma de Majul y que fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, constituye "la respuesta final a la disparatada acusación de Hugo Moyano y su abogado, Daniel Llermanos".

"Moyano afirma que yo tenía vínculos con espías de la AFI. Que uno de ellos, Alan Ruiz, actuaba como 'productor ejecutivo del programa. Que otra agente, Mercedes Funes Silva, se encontraba dentro del estudio de América, durante la emisión de la Cornisa", explica el periodista. Y agrega: "son todas mentiras. Esta es la verdad", como replica Clarín.

"El 17 de octubre de 2018 se viralizó en las redes un escrache intimidatorio con imágenes adulteradas del procurador de la provincia de Buenos Aires, mías y de mi mujer. El 18 de octubre, Pablo Moyano, mostró por televisión la misma basura. Así empezó a perpetrar el delito de incitación a la violencia", recordó.

Luego, aseguró que "el 20 de octubre, aparecieron cientos de afiches intimidatorios, anónimos y pegados en forma ilegal. Con el mismo texto y las mismas fotos adulteradas". Estos fueron pegados en Congreso, Constitución (cerca de la Federación de Camioneros) y en la zona donde tiene su sede América TV.

"Pretendieron degradarme como profesional. Meterme miedo. Es lo mismo que intentan ahora", advirtió.

Y continuó: "Dos días después del escrache, el 22 de octubre, no me escondí, ni recurrí a ningún espía: denuncié los hechos ante la justicia y lo publiqué en mis programas y mis redes. La fiscal de la causa pidió: grabaciones de cámaras a la División Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad y de comercios privados apuntando a la calle, el análisis de las imágenes por parte de la Policía Federal y un listado de comunicación con las antenas y las celdas de las áreas donde se pegaron los afiches".

"La operación escrache fue muy burda. Se inició en la zona cercana al Sindicato y Federación de Camioneros. Quienes pegaron los afiches tenían la ropa del sindicato de Camioneros. Pero Moyano y Llermanos no hablan de eso. Me siguen acusando de delitos inventados y que no están en el Código penal", opinó.

Según detalló, los delitos por los que recibió acusaciones fueron: haber permitido la presencia en el estudio de la Cornisa a una supuesta agente de la AFI; y realizar intercambios en "supuestos chat del supuesto grupo Súper Mario Bros".

"Según esos chats, integrantes del grupo hablan sobre el programa La Cornisa y las imágenes de camioneros pegando los afiches. Los supuestos mensajes fueron publicados en medios periodísticos a instancias de Llermanos. Eso demuestra que el abogado está desesperado: lo hizo mientras la causa estaba en secreto de sumario. No se trata de mensajes originales", señaló.

Por otro lado, aseguró no conocer "a ninguno de los supuestos espías", como tampoco "ingresó, nunca, ni al piso ni al control de La Cornisa, con la autorización de la producción, ningún agente de inteligencia. Y menos durante la emisión de los programas en los que denunciamos la pegatina de afiches".

"La causa en la que fui varias veces sobreseído se inició el 8 de mayo de 2018. Moyano me denunció, junto a otros periodistas, se ser parte de un entramado político judicial para desprestigiarlo. Moyano amplió la denuncia. Agregó la entrevista que le hice a la señora Nancy Pastorino en el programa 4 Días. Pastorino fue extorsionada por parte de la comisión directiva de Camioneros. La causa está en la etapa de juicio oral", sostuvo.

Además, Majul remarcó que el juez Ariel lijo "desestimó las denuncias por inexistencia de delito; sobreseyó a Alfredo Leuco, Gustavo Grabia y Alejandro Fantino; explicó que las acusaciones de Moyano y Llermanos no eran denuncias certeras sino conjeturas y que los periodistas no estabamos cometiendo ningún delito, sino trabajando de periodistas".

Luego, Moyano y Llermanos apelaron la decisión, aunque la Sala 2 de la Cámara Criminal Correccional Federal la rechazó. "Los fundamentos del rechazo fueron lapidarios. Recordaron el valor de la libertad de prensa e invocaron el derecho constitucional de reservar y proteger las fuentes de información".

"La sentencia está firme. Soy inocente", subrayó Majul.

"Moyano y Llermanos están desesperados. Tienen la fantasía de que si me meten preso, ellos van a quedar impunes por los graves hechos de corrupción que enfrentan: defraudación, estafa, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros", explicó. Y agregó: "quieren pulverizar la figura del arrepentido. Es la misma estrategia de Cristina Fernández y Cristóbal López", siguió el periodista.

Por último, afirmó que no le "extrañaría si algunos imputados empiezan a ensuciar a periodistas y dirigentes políticos sin pruebas", porque así "los corruptos obtendrían su trofeo más preciado: hacer creer a la sociedad que todos somos lo mismo". "Pero para eso se necesitan pruebas. Y las pruebas no se pueden inventar", concluyó. Fuente: Clarín