Ulpiano Suarez afirmó que recibió amenazas de muerte

El intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, recalcó que el conflicto con parte de los empleados municipales "no es plata". "Se busca el conflicto y vienen por Mendoza", aseguró. El intendente capitalino ratificó en este sentido que "en la madrugada de hoy recibí mensajes a mi celular de que me van a meter un tiro en la nuca o en la rodilla".

"Los dirigentes de ATE mienten y hay una estrategia, hay un aval del Gobierno Nacional para generar estos conflictos, para que en lugar de hablar de Portezuelo, de los ATN que no bajan y el endeudamiento que no dan, se hable de esto", expresó Suarez, en contacto con MDZ Radio.

También consideró que es "llamativo" que haya intervenido el sindicalista de Camioneros Pablo Moyano en este conflicto municipal y les recomendó a dirigentes kirchneristas y de La Cámpora que han opinado sobre el conflicto en Capital que "visiten a los colegas de su mismo color político a ver cuales son las asignaciones (de los empleados municipales)".

Me solidarizo con el Intendente de la @ciudaddemendoza, @UlpianoSuarez por las amenazas que lo tienen cómo víctima. Ni los violentos ni sus cómplices políticos deben quedar impunes#LaViolencianonuncaeselcamino#Bastadeaprietes #Bastadepatotas@ucrdiputadosmza — Cecilia Rodriguez (@china_cecilia) July 6, 2020

Suarez justificó incluso el operativo policial realizado ayer en una manifestación de ATE en la peatonal Sarmiento, que terminó con detenidos, debido a que había existido una "clara violación al aislamiento". "Cuando todos cumplimos con la cuarentena, un puñado de empleados y dirigentes fueron irresponsables", atacó.

A pesar de su arremetida, el intendente de Capital sostuvo que habrá mañana una reunión con los dos gremios municipales (SOEM y ATE, que es el que lleva adelante el conflicto) para tratar de mejorar la situación salarial de la escala más baja.

En este sentido, recordó que han caído 50 por ciento la recaudación y 15 por ciento la coparticipación, lo que ha agravado la crisis financiera.

Mi respaldo absoluto al intendente @UlpianoSuarez ante el atropello de un reclamo politizado del que el peronismo está haciendo bandera. Todo reclamo es legítimo, pero en el marco de las normas establecidas.

(1/2)https://t.co/RETQugk9ZN — Andres Peti Lombardi (@petilombardi) July 6, 2020

Suarez aseguró que es "una foto parcial" la de los empleados que cobran 10.000 pesos por mes, porque además se les dan tickets por 3.000 pesos y la mayoría recibe entre 15.000 (clase A) y 22.500 pesos (clase B).

"Vamos a llegar con una solución para el que menos cobra", prometió.

"No asumo ninguna responsabilidad por aprietes y amenazas, me voy a sentar a dialogar como lo hacía cuando me ocupaba de las paritarias. Acá hay una bajada de línea para complicarnos las cosas. Nos vamos a sentar con los números sobre la mesa y vamos a trabajar para mejorar la situación de los trabajadores que son una minoría y que no tienen mayor dedicación ni nada", agregó Suarez.

También afirmó: "Vamos a hacer un gran esfuerzo para seguir pagando los sueldos".

Aquí podés repasar la nota completa de MDZ Radio.