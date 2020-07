Jorge Lanata: "A Fabián Gutiérrez lo mataron buscando el tesoro K"

El periodista Jorge Lanata sostuvo una particular hipótesis sobre el motivo detrás del asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner.

"Me llamó la atención que el cadáver de Gutiérrez estaba en otro lugar, pero donde había sido asesinado no era su casa; alquilaba otro lugar", resaltó el periodista. Lanata mostró en el inicio del informe la mansión de Gutiérrez que había mostrado en 2012, con un valor estimado de un millón de dólares y fuertemente custodiada.

"Me pareció raro. ¿Por qué alguien que tenía esa súper casa alquila otro lugar? Da la impresión que en esa casa guardaba algo que quería que nadie viera o quería que la seguridad fuera mayor para que nadie pudiera acceder a ella", aseguró el periodista.

Lanata alertó que "va a haber mucho que aclarar alrededor del tema Gutiérrez y espero que no se cierre esto como una causa más, porque no es una causa más". "Nadie está diciendo que lo mandaron a matar, estamos diciendo que murió de una forma curiosa: lo mataron buscando el tesoro K", completó su hipótesis Lanata.

Y cerró: "El tesoro K nunca hubiera existido si no se lo hubieran robado. Si la vicepresidente y otra gente no hubiera robado como robó, no hubiera pasado que hace poco mataran al chofer de Kirchner y que hubiera tantos casos de afano buscando esa plata oculta".