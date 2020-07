El secretario de Seguridad tiene coronavirus

Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, tiene coronavirus, según confirmó hoy la ministra del área, Sabina Frederic, en declaraciones a Radio La Red.

El funcionario se realizó un hisopado que dio positivo, luego de que uno de sus custodios diera positivo. Frederic indicó que está asintomático, aislado y que continúa trabajando desde su casa.

Villalba había mantenido la semana pasada un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, por sus críticas al operativo que se había realizado en Puente la Noria.

"Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para generarle más quilombo en esta situación especial", dijo Berni, quien además consideró que "tenemos diez kilómetros de cola cuando a sólo 100 metros hay cinco carriles libres. Hay que tener un poco de sentido común".

La ministra de Seguridad de la Nación confirmó que el secretario de Seguridad dio positivo en covid-19. Además, aseguró que "el nivel de delito este año ha disminuido".

Villalba respondió que Berni "se presentó excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también. No sé lo que está esgrimiendo. El Ministro tiene mi teléfono. Si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiese llamado y no aparecer frente a las cámaras de televisión”.