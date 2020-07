Una demanda, el nuevo búnker de Cornejo y negocios que se esfuman

¿Demandarán al Estado si se cae Portezuelo?

Si bien hubo un gran acto para conocer "las ofertas" para concretar Portezuelo del Viento, no hay dudas de que el magro interés por participar de la obra por parte de las empresas es un golpe porque la repercusión es mucho más baja de lo esperado por el Gobierno, a pesar de las advertencias que había en ese sentido. Las dudas sobre la efectiva concreción de esa obra en la que hay en juego más de 1000 millones de dólares son evidentes y las mismas empresas que se presentaron a la licitación son conscientes de ello y a pesar de que hay una sola oferta y no existirá competencia, no dan por garantizado que la obra se hará. Tal es así, que una de esas compañías ya está pensando el Plan B: demandar al Estado por daños y perjuicios y tratar de ganar dinero sin invertir. Todo, en caso de que el proyecto se caiga o que la licitación no se adjudique. Hay que recordar que la única oferta presentada la hizo una UTE liderada por la empresa china Sinohydro, pero que tiene a las mendocinas IMPSA, CEOSA y Obras Andinas como integrantes. El consorcio asegura que gastó 2 millones de dólares en armar la propuesta y presentó garantías por 8 millones de dólares. En caso de que haya problemas el Estado tiene facultades para no adjudicar la obra, pero del otro lado también hay quienes ya preparan una batería de recursos legales para reclamarle al Estado, que no tiene buenos antecedentes peleando en ese tipo de juicios.

Ni el oficialismo se pone de acuerdo para "el acuerdo"

La semana pasada se le dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que busca la creación del "Consejo Económico, Ambiental y Social". Pero curiosamente lo que debería ser un "pacto unánime" nació mal parido: ni el oficialismo logró acordar. Durante el tratamiento aparecieron diferencias dentro de Cambia Mendoza y hubo legisladores oficialistas que se abstuvieron de votar e incluso votaron en contra. Pero lo más llamativo es que incluso dentro de Casa de Gobierno hay cortocircuitos en torno al texto que finalmente envió el ministro Víctor Ibáñez a la Legislatura. Mal comienzo para un proyecto que fue el eje del discurso del gobernador Rodolfo Suarez en 1 de mayo.

Las ironías de los "duros" del Gobierno contra su propio jefe

El Gobernador Rodolfo Suarez tiene un estilo distinto al de su "mentor", Alfredo Cornejo. El problema interno es que hay muchos funcionarios que vienen de la anterior gestión y no dejan de compararlos a ambos para remarcar la diferencia de improntas. Allí surgen ironías con respecto a ese punto. Pero incluso también hay algunas broncas cruzadas porque Suarez es "duro" hacia adentro, pero suave hacia afuera y en particular con el Gobierno nacional que lo castiga.

Políticos en capilla por el coronavirus

Buenos Aires está en cuarentena casi absoluta y la población la pasa mal. Los mendocinos tienen una situación casi privilegiada en comparación a ellos, pero tampoco pueden viajar. Los dirigentes políticos, en cambio, sí pueden moverse casi sin problemas. Pero deben cumplir con controles de rigor, sobre todo cuando viajan a zonas donde hay circulación del coronavirus. Es lo que le ocurre a los legisladores nacionales, que tienen que ser testeados para saber si se contagiaron o no. Pues los mendocinos pasaron momentos de incertidumbre. Es que ya son al menos cinco los diputados nacionales contagiados y el propio recinto pudo haber sido uno de los focos de transmisión. El mendocino José Ramón es el que más preocupación tenía porque participó de manera presencial en la sesión donde estuvieron otros legisladores que se habían contagiado. A Ramón el test le dio negativo, pero como le ocurre al resto seguirá bajo observación. Algunas legisladoras se enojaron porque preferían guardar bajo secreto que habían sido testeadas.

Salud, con menos información y voceros restringidos

Mientras se suman casos y nuevos brotes de coronavirus, el Gobierno busca cerrar filas para evitar que se filtre información. Curiosamente cuando más demanda hay, menos información se transmite y más restringida es la difusión. Incluso dentro del propio Gobierno eso genera problemas desde que se declaró la pandemia, pues por decisión del Gobernador nadie puede hablar oficialmente salvo que exista una expresa autorización. Personas con funciones críticas en la gestión, como el subsecretario de Salud Oscar Sagás, o el jefe de epidemiología Rubén Cerchiai, no están autorizados a dar datos. Solo la ministra Ana María Nadal puede hablar y eso molesta y desgasta hasta ella misma. Algunos datos clave, como la velocidad de contagio de la enfermedad, la cantidad de camas disponibles y, sobre todo, las dudas sobre el origen de esos contagios, no son informados oficialmente por ningún funcionario político de alto rango, quienes tampoco responden preguntas. Un problema para llevar tranquilidad en un momento crítico.

Celos de los intendentes y la "votadora" municipal

Hace algunas semanas se conoció una encuesta donde se medía la popularidad de los intendentes de Mendoza. A ninguno le iba mal en realidad, pero se destacaban los mandatarios más jóvenes. MDZ tomó la posta y publicó una encuesta lúdica, pero que tenía algunas restricciones para evitar operaciones. Hubo celos de parte de algunos de los mandatarios menos votados que, con bronca, organizaron una "votadora" virtual: le pidieron a funcionarios, amigos y otros allegados que se conectaran para volcar la votación a su favor. Muchos de esos votos vinieron desde el Sur. El problema para ellos es que si esos intentos se hacen desde una misma PC, los votos no son contados porque se detecta el intento de "votadora". Tranquilos, habrá más oportunidades para que los vecinos evalúen de manera virtual el trabajo de sus intendentes.

Un regalo a cambio de una encuesta

La pandemia complicó el trabajo de todos y los encuestadores también están complicados. Pocos políticos quieren costear un estudio y a nivel operativo se complica. Por eso optaron por realizar muestreos online, con las dificultades técnicas que eso genera para que la muestra sea representativa. Varios encuestadores mendocinos se sumaron y para tentar a los ciudadanos no dudaron en ofrecer premios, como si fueran un programa de TV. Una de las encuestadoras más serias tiene pautada publicidad en Google donde se ofrece responder una encuesta a cambio de participar de un sorteo por un Iphone 8, un codiciado celular. Otros incluso ofrecen sorteos de viajes. Allí hay un problema: ¿Cuándo deberán viajar si hoy está todo restringido?

Legisladores que se escabullen para no tomarse la fiebre

La Legislatura de Mendoza fue pionera en la realización de sesiones virtuales y semi presenciales. Los pocos legisladores que ingresan deben cumplir un estricto protocolo. Entre otras cosas se les mide la fiebre cada vez que ingresan. Algunos son reticentes y no quieren aceptar ser controlados. Incluso buscan "chapear", como si el cargo de diputado o senador los hiciera inmune al virus. Lo curioso es lo que han visto algunos empleados legislativos: algún diputado "escabulléndose" para no ser detectado por los guardias y evitar ser controlados. Mal ejemplo; un nuevo mal ejemplo se podría decir.

Los "pequeños" negocios que la pandemia desinfló

Entre los grandes gastos que tiene el Estado para su funcionamiento hay algunos que son "endogámicos" y que no redundan en mejor calidad de servicio para los ciudadanos. Uno de ellos tiene que ver con los millones que por año se van en "refrigerios" para funcionarios y empleados estatales. Más allá del derecho que puedan tener ellos a acceder a una merienda, detrás también hay negocios: ser proveedor de un público cautivo. La pandemia complicó ese negocio seguro porque bajó la demanda de tortitas, galletas y otros insumos. Incluso de las aparatosas máquinas que hay en algunas reparticiones. Lo que no está claro aún si la baja de esa demanda se tradujo en un ahorro del Estado.

¿Qué buscan "espiando" en las redes?

Las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación rápido, complejo e inmanejable. El ecosistema de las redes también tiene vida propia y no es representativo de la sociedad. Pero a los dirigentes políticos les importa y mucho lo que se dice y lo que no. El Gobierno no escapa a ello, tampoco el Poder Judicial y la Legislatura. Por eso el oficialismo tiene "muchos ojos" puesto allí, particularmente en Twitter. Incluso son más reactivos a lo que se cuenta en la red del "pajarito" que a los discursos, notas periodísticas y análisis. No está claro cómo se manejan y si hay alguna estrategia detrás, pero lo que es seguro es que se vuelca mucha energía en ello. ¿Qué buscan?

La burbuja que explotó

El ecosistema emprendedor se desvanece a la velocidad que desaparecen los pocos globos amarillos del macrismo que aún quedan dando vueltas. Diversas fuentes confirman que los inversores empezaron a fallar a los pactos financieros, muchas startups freezaron a sus “empleados” aprovechándose de la flexibilidad de esos contratos y el ecosistema en general está tambaleando, no logra hacer pie. La pandemia arrasa con todo, hasta con los unicornios, parece que recién ahora nos empezamos a dar cuenta que eran burbujas. ¿Comenzó la era de las cebras, chau unicornios?

Una grave denuncia solapada contra Palermo

La pelea descarnada en la Suprema Corte tiene elementos más delicados de los que se ven hacia afuera. Uno de ellos es la solapada denuncia contra el juez Omar Palermo que el oficialismo dejó registrada en la recusación que firmó el vicegobernador Mario Abed. En el escrito presentado para que Palermo se aparte de la causa donde se analiza si Teresa Day cumple los requisitos para ser jueza, se menciona que existe enemistad manifiesta del juez supremo contra María Teresa Day por hechos de "violencia de género" en algunos sucesos que "marcaron su relación para siempre". Palermo y Day ni se saludan. Y el ministro considera irrelevantes los pedidos de recusación de Day. El Gobierno no levanta el pie del acelerador en el conflicto y en la Corte siguen al mismo ritmo. Nadie sabe cuál será el final, pero nada bueno se espera.

La ironía de un ministro de la Corte

La disputa en la Justicia es tan fuerte que ni siquiera se respetan normas de protocolo. El miércoles, en el primer día de María Teresa Day como jueza de la Corte, hubo un intento de hacer un "desayuno de trabajo", que iba a ser una especie de bienvenida. Quedaron como testimonios los cruces de mensajes en un grupo de Whastapp que reúne a los magistrados. Los jueces "filoperonistas" de la grieta no fueron al desayuno y Day debutó con los propios solamente. La respuesta de uno de los ministros más "chicaneros" (viene de la política y no pierde las mañas) tuvo un tono irónico. "No creo que llegue, trato", decía el mensaje enviado desde el teléfono inteligente. La cita era a las 10.30.



Cornejo, el Gran DT de la justicia, atiende en nuevo búnker

Esta claro que el ex Gobernador y actual Diputado Nacional, Alfredo Cornejo, es el Gran DT de nuestra Justicia provincial. En realidad se puede decir que lo es de casi todo el "nuevo Estado" mendocino. El ex gobernador tiene nuevo búnker para reunirse y dialogar sobre su función como diputado y como presidente de la UCR. No es el ya extinto "Ébano" (café clásico de la Franja), ni tampoco alguno de los cafés de Palmares (donde solía reunirse cuando era intendente de Godoy Cruz o gobernador). Cornejo se mudó a Chacras y es cliente habitual del Kato Café, en el exclusivo complejo de Chacras Park. El "DT" no tiene reparo alguno en reunirse allí, con sus jugadores, cada vez que tiene que definir su próxima movida.

Tras conocerse el encuentro casual que tuvo allí con Marcelo D'Agostino (un cornejista fiel) y el procurador Alejandro Gullé, se supo que no es el primer café que cruza allí con representantes de la Justicia Incluso aseguran que antes de que se concretara la renuncia, estuvo mano a mano con Jorge Nanclares, el ya ex juez de la Corte.

Tribunal de disciplina

Tarjeta Roja. Los ministros de la Suprema Corte juegan con fuego. Por sus peleas personales y sus ambiciones de poder, liman la imagen de una institución clave para la república. El problema es que ellos son pasajeros (aunque con cargos casi vitalicios) y el descrédito puede ser mucho más duradero. ¿Cómo reclama justicia alguien ante ese panorama?

Tarjeta amarilla. La oposición cumple un rol clave y entre sus funciones está controlar al Gobierno y demandar mejor gestión y transparencia. El PJ ha agudizado ese plano. Pero el viernes estuvo al límite: dirigentes con responsabilidad institucional salieron a coro a decir que había circulación del coronavirus en Mendoza. Allí hay dos problemas: la falta de comunicación del Gobierno que deja abierta la puerta para ese tipo de dudas y la irresponsabilidad de la oposición que sale a generar miedo a través de las redes sociales. Son momentos delicados y hace falta algo de sensatez.

Premio Fair play. El golpe a Mendoza a través de Portezuelo del Viento afecta a todos. Y en medio de la crisis hubo algunos gestos de concordia. Es lo que ocurrió con Julio Cobos, quien medió para que el presidente Alberto Fernández hablara con el Gobernador Rodolfo Suarez el lunes pasado. El Senador usó la buena relación que tiene con Mario Meoni (ministro de Transporte y ex “radical K”) para que sea el vínculo. Algo similar ocurrió con la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien a pesar de las diferencias tiene una relación cordial con el propio Cobos. Hubo sinergia, pero por ahora sin resultados para Mendoza.