Mario Ishii: "En agosto vamos a estar como en el 2001"

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, advirtió que se viene una crisis gigante y se animó a comparar este momento del país con la crisis del 2001. “Hay que decir que aún no se llegó al pico máximo: no llegó lo peor”, indicó.

En una entrevista con el diario Perfil, el jefe comunal explica advierte lo siguiente: “Para fines de agosto vamos a estar como en 2001 aproximadamente. Viví dos saqueos y pienso que la gente va a volver a 2001. A las empresas medianas y a las pymes no les alcanza para nada, por más que las ayuden. Tienen el mismo gasto y se están fundiendo”.

¡Gracias @alferdez por seguir cuidando a todos los argentinos y argentinas! Seguiremos trabajando codo a codo para salir adelante. pic.twitter.com/hUu2ZlS6nT — Mario Ishii (@ishiiargentina) June 27, 2020

José C. Paz es uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense y explica que los más 100 días de aislamiento van a hacer que la gente salga a la calle: “Cuando en 2001 explotó fue por hambre. Salieron a saquear todos los negocios por comida. Hoy la bronca es de la gente que está sin trabajar. Y lo peor es que muchos están con necesidades mucho mayores que en 2001”.

“Veo que se está superando una línea: la gente ya no respeta a los funcionarios. No sé si estaríamos mucho mejor sin el coronavirus”, comentó. Y agregó: “La gente de distintas partes del país no aguanta más, no solo en el Conurbano. Se están fundiendo. Quiebran las empresas. La cesación de pagos se generaliza”.

Además, advierte sobre que hay más gente que sale a robar: “En este último mes se ve mucha más delincuencia. Reaparecieron los motochorros, que no los teníamos aquí. En José C. Paz no se robó nunca a los bancos. Y hoy encontras que hay operativos de veinte o treinta motos con gente armada".