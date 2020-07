Espionaje ilegal: Pichetto asegura que es "muy burdo" culpar a Macri

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy "muy burdo" responsabilizar al expresidente Mauricio Macri "por acciones de personajes secundarios", en relación a las causas por supuesto espionaje ilegal durante ese gobierno y señaló que "hay un conjunto de denuncias poco consistentes" en el tema.



"Creo que querer responsabilizar al expresidente de acciones de personajes secundarios parece muy burdo", dijo Pichetto esta mañana, en diálogo con radio Mitre.



En esa línea, el ex candidato a vicepresidente de Macri en 2019 aseguró que "hay un conjunto de denuncias poco consistentes" contra el exmandatario, y que la causa "que se investigaba en Lomas de Zamora ahora cambió de juez con fundamentos".



El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue apartado ayer por la Cámara Federal de La Plata de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes, políticos, empresarios y sindicalistas.



"Había relaciones del juez Villena con causas que venía investigando de antes, y este apartamiento puede dar más certeza, tranquilidad e imparcialidad", opinó Pichetto.



Sobre la causa, el ex senador nacional por Río Negro sostuvo que le parece "un disparate que el nivel de información del Estado pase por una secretaria que miraba las cartas", en alusión a una de las indagadas, Susana Martinengo, ex funcionaria del gobierno macrista.



En ese sentido, Pichetto estimó que "no es bueno para el plano constitucional que estas denuncias y acusaciones carezcan de todo contenido".



Por otra parte, sobre el rol del presidente Alberto Fernández y el rumbo de su Gobierno, Pichetto analizó que "va a depender de consolidar su agenda, su ritmo", y dijo que "hay miradas ideológicas que pueden ser diferentes sobre los temas".



Finalmente, Pichetto definió que "lo que estamos viendo es un Gobierno de coalición con fuerzas que se mueven, vientos que se cruzan", y que aún "no ha encontrado su perfil".