Anticipan preocupante aumento de casos en Buenos Aires

María Teresa García, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, indicó que si bien no evalúan volver a la cuarentena estricta, es necesario "dejar en claro cuáles son los lugares donde se dan mayores focos de contagio". En este sentido, advirtió que "todos los números indican que el crecimiento de casos es para preocuparse".

“Los números de estos días son preocupantes, tenemos una ocupación de camas en el sistema de salud pública que es aceptable pero estamos alertas”, dijo la ministra del gobierno de Axel Kicillof

García explicó que tras las reuniones que mantuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, "hoy por hoy no hay indicaciones de cierre o de volver a cuarentena estricta, pero sí hay que tomar algunas medidas que tienen que ver con el esclarecimiento de los lugares de alto contagio".

García dejó claro que lo que no se puede hacer es "realizar encuentros" y agregó que "estamos viendo que las reuniones sociales son los nuevos focos de contagio".



En ese sentido, recordó que "hay un sistema de control en los municipios que evita cualquier reunión al aire libre o de encuentro" y que los municipios "tienen la facultad de controlar eso". "Se trata de apelar a un acto de responsabilidad individual y colectiva, creo que hay una naturaliziación porque, al no haber imágenes horribles como en otras partes del mundo, mucha gente cree que no va a pasar, o si pasa es leve, y si es para tanto, es una enfermedad que se contagia mucho y es letal y tiene que haber una profunda conciencia de lo que se puede y lo que no se puede", enfatizó.



Asimismo, afirmó que está de acuerdo con profundizar campañas de difusión "que muestren lo que pasa cuando alguien se contagia", y advirtió que solo "el 50% de las personas que entran en terapia intensiva, logran salir ya que el resto no se salva”.



En ese marco, cuestionó a un sector de la oposición: "(Miguel) Pichetto acusa de Doctor Muerte a Daniel Gollan (ministro de Salud bonaerense) por advertir sobre el crecimiento de casos. Hay que escuchar a los que saben para salvar la vida de la gente", señaló al referirse al ex senador y ex candidato a vicepresidente de Cambiemos.