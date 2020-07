Reforma judicial: rechazo y fuertes críticas de jueces y fiscales

Jueces y fiscales de los tribunales de Comodoro Py rechazaron la reformulación del fuero federal presentada este miércoles a la tarde por el presidente Alberto Fernández. Sostienen que no hacen falta más jueces sino más fiscales. Además, aseguraron que la iniciativa no es oportuna y criticaron los 216 nuevos cargos de jueces y 107 de fiscales y defensores que se crearán para poner en marcha la reforma, con sueldos cercanos a los $400.000 en cada caso.

Según consigna La Nación, en Comodoro Py sostienen que la creación de 23 nuevos juzgados federales en la justicia de Capital Federal no va a solucionar los problemas. Lo único que resaltaron como positivo de la propuesta fue la puesta en marcha del sistema acusatorio y la transferencia de competencias de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

"¿Por qué la reforma del Poder Judicial tiene que salir de un poder al que debe controlar, el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no puede haber un proyecto de reforma de la propia Corte, por ejemplo? Es como que se propicia una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial", se quejaron en Comodoro Py.

"Si antes 12 éramos malos, ¿por qué 46 van a ser buenos? ¿Por qué 46 jueces en CABA y 11 en el conurbano con el triple de gente? La implementación del Código Acusatorio es la verdadera reforma, después hay que ver como se cubren las vacantes", agregó un magistrado crítico de la reforma.

Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos. Si lo logramos, habremos saldado una de esas deudas que la democracia argentina aun tiene con la sociedad. pic.twitter.com/xASaPNdEcP — Alberto Fernández (@alferdez) July 30, 2020

En este sentido, otro magistrado destacó que la designación de estos nuevos cargos de jueces en CABA insumirá $5000 millones por año. Además, resaltó que ahora mismo hay poco volumen de trabajo, pues reciben entre ocho y diez causas semanales. Con 46 jueces les tocarán una o dos por semana.

"Esta reforma no soluciona nada, genera cargos, pero no se agranda la estructura. Se crean más de 200 cargos nuevos en todo el país, con sueldos de $400.000, de mínima, en cada caso. El problema es el Consejo de la Magistratura, no los jueces. El Consejo que no echa a los jueces que no son probos. Con el nuevo Código se van a necesitar fiscales y no jueces. Es una locura, me sacan la mitad de la gente", se lamentó un fiscal crítico de la iniciativa.

"Nombrar sin modernizar puede mejorar el rendimiento en algunas causas que se atrasan por el cúmulo de casos, pero seguirán los mismos problemas estructurales", argregó.

"Lo primero que veo es que dice que crean 46 juzgados debido a la demanda del código acusatorio. Eso no es así: el acusatorio les genera mucho menos trabajo a los jueces", reflexionó otro magistrado.

"Esto supuestamente lo hacen para diluir el poder de los jueces federales, pero para eso duplicá o triplicá los fiscales, no nombres más jueces. Los fiscales de juicio tienen 300 casos aproximadamente cada uno, no dan abasto y el margen de error es muy grande", completó un fiscal, muy pesimista en cuanto a la reforma.