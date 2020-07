El curioso juicio de la directora de Epidemiología contra el Estado

Andrea Falaschi es la flamante directora de Epidemiología de la provincia y llegó al cargo luego de algunas polémicas internas y de la jerarquización que el Ministerio de Salud buscó ejecutar. Pero la misma funcionaria demandó al Estado ante la Suprema Corte en una causa que toma ribetes duros: la funcionaria reclama por un concurso para ocupar un cargo en el Hospital Notti y el propio Estado, es decir sus compañeros de gabinete, la perjudicaron.

En la respuesta a la demanda, la directora de Epidemiología de la provincia de Mendoza fue fustigada duramente por el asesor de Gobierno de la provincia de Mendoza, Ricardo Canet. Se trata de una acción procesal administrativa (APA) interpuesta por Andrea Falaschi ante la Sala Segunda de la Corte entendiendo que se la perjudicó años atrás en un concurso por el cargo de Jefatura de Servicio de Infectología del Hospital Notti.

"En un extenso y confuso escrito la actora sostiene primeramente que conforme los antecedentes que acredita, entiende que ha alcanzado el 'cursus honorum' suficientemente válido y acreditado para acceder a la jefatura de servicio. Partiendo desde esa propiocepción discrecional es que la actora cuestiona la evaluación de aptitudes y perfil profesional llevada a cabo por el Jurado de Concursos en el proceso concursal del que formó parte. Es falso que el mecanismo de calificación del concurso transgrede normas de carácter general, disposiciones constitucionales y se encuentra en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo", asevera Canet sobre la medida presentada por Falaschi.

La demanda fue presentada a fines de febrero, poco días antes que comenzara la estrategia para enfrentar la pandemia y que ponderó el trabajo de los infectólogos. Falaschi trabajaba en el Notti y pasó a ser parte de la mesa chica de toma de decisiones del gabinete de Rodolfo Suarez. Pero al mismo tiempo reclama ante la corte por lo que considera una mala gestión.

"Es falso asimismo que la calificación efectuada en los proyectos de gestión viole la garantía del debido proceso consagrada constitucionalmente. Como tampoco es cierto que el examen escrito fuese impropio de un Concurso de Gestión", adhiere.

En este sentido, el asesor de Gobierno sostiene que "resulta mínimamente extraño el planteamiento de la actora en vistas a la claridad y especificidad de los ítems a evaluar" en el concurso.

"Sostenemos que de ninguna manera puede la actora manifestar que no se hubieran consignados los criterios de evaluación, cuando resulta evidente que todos los ítems evaluados eran de su conocimiento previo", manifiesta Canet.

"No hay oscurantismo al respecto, como pretende plantear la actora. Mucho menos una violación a los principios de publicidad y transparencia que exige la ley. Y rotundamente no hay una violación a las obligaciones contenidas en el art. 45 de la Ley 9003 por cuanto el Jurado de Concursos no solo ha fundado el orden de mérito de forma previa a la emisión del Acto Administrativo que lo aprueba, sino ha fundado en particular la situación de cada uno de los concursantes que presentó observaciones", agrega en duros términos.

Pero incluso cuestiona que Falaschi "se arroga la facultad de cuestionar el contenido del examen escrito, facultad que no le asiste siquiera a la Autoridad Administrativa por cuanto el Concurso es un mecanismo dispuesto con el fin de suprimir los modos arbitrarios de ingreso y ascenso en la Administración Pública".

"Finalmente sostenemos que tanto el examen escrito como el mecanismo de calificación del concurso, como las evaluaciones realizadas por el Jurado de Concursos se encuentran contempladas en lo normado por el art. 16 de la Ley Nº 9015", concluye.

El litigio se inició en marzo del 2019. La actual directora de Epidemiología presentó una APA pidiendo que "se declare nulo el acto y el procedimiento administrativo de evaluación del Proyecto de Gestión, del Examen escrito y del Orden de Méritos (y sus actos consecuentes o coligados), llevados a cabo en el Concurso del Régimen Profesional 27 (Funciones Jerárquicas), a través de Resolución N° 2278/16, respecto de la Jefatura del Servicio de Infectología Infantil” del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti".

En su presentación expresa que "dicho concurso, desde su inicio presentó graves fallas administrativas en lo concerniente a su convocatoria y reglas de participación, toda vez que no aseguró a todos los postulantes transparencia e igualdad en el procedimiento para intervenir. Asimismo, la calificación del proyecto de gestión y de su defensa carece de todo fundamento".