Estas son las condiciones que pone el SUTE para volver a las aulas

En una nota dirigida al titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, el SUTE expuso sus condiciones y exigencias para un eventual retorno a las aulas en la provincia.

Lo que se le propuso al funcionario educativo fue el resultado del sondeo previo que realizó el gremio docente en las asambleas que se realizaron en el transcurso de la semana en cada comuna.

Como viene ocurriendo con planteos anterioriores, el sindicato liderado por Sebastián Henríquez, volvió a condicionar cualquier acción al hecho de que se reabra la paritaria. Además de cuestionar la fecha del pago del aguinaldo. Justamente uno de los cuestionamientos del SUTE, el de haber instalado desde el gobierno el debate sobre la vuelta a las aulas sin contar aún con protocoles nacionales, en el mismo día que se le presentaba a Thomas este documento, el Consejo Federal de Educación confirmaba en qué consistirán las reglas para un regreso presencial que cumpla todas las precauciones que demanda la emergencia sanitaria.

Pero también la crítica apuntó a que el gremio docente no fue convocado para avanzar en conjunto en la discusión de cómo debería ser la vuelta a las escuelas. Para el SUTE, algunas de las medidas que se venían analizando a nivel nacional contienen "aspecto negativos y dudosos" (no se aclara cuáles) que sumadas a las malas condiciones de los establecimientos escolares "constituyen un peligro para toda la comunidad".

La conclusión a la que arribaron las asambleas, y que el SUTE tradujo en el documento enviado a Thomas, "surge por unanimidad que no están dadas las condiciones para un retorno presencial a las aulas". A esto le agregan como condiciones fundamentales -y no resueltas- el estado edilicio de muchas escuelas y la falta de estrategia en materia de transporte público.

Al sindicato tampoco le cierra lo de priorizar en el regreso gradual a los grupos de "trayectorias débiles" porque aseguran que no van a garantizar mejores aprendizajes, "sino una discriminación basada en la desigualdad social".

https://www.argentina.gob.ar/educacion/consejofederaleducacion

El SUTE entiende que esta época invernal es la de mayores posibilidades de contagio, por lo que volver a las aulas en agosto no es factible.

"Por todo esto nos preparamos para no iniciar las clases luego del receso, ni presenciales ni no presenciales, si el gobierno no llama a paritarias para comenzar a dar soluciones a nuestros problemas", sentencia la nota que ahora está en manos del titular de la DGE.