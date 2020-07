El honor de un insulto

En pleno debate por el noveno juicio de lesa humanidad en la Provincia de Mendoza y al momento de contestar los argumentos de la defensa que solicitan que se pare el juicio porque de modo virtual se pierde la inmediación.

En ese instante preciso es que uno de los represores me dice: “Hijo de puta”.

En ese momento pensé: "Me acaba de insultar un represor. Me acaba de insultar en pleno juicio".

Me gané ese insulto por pedir que el juicio continúe de manera virtual y no se torne ilusorio el derecho de las víctimas.

Me gané ese insulto porque defendí a las víctimas, mis representadas, y pedí que el juicio siguiera adelante en forma virtual muy a pesar de los represores, porque miles de audiencias todos los días se hacen en el país de modo virtual.

El Congreso de la nación sesiona de manera virtual, por ejemplo.

Pero ellos quieren la solución biológica, ellos quieren que como (Augusto) Pinochet morir sin ser condenados tornando ilusorio el derecho de las víctimas a la justicia y haciendo responsable al Estado argentino.

Por eso, el título, el honor del insulto y hoy 3 de julio siento que es un honor que un represor me insulte, quiere decir que lo que hago que es lo que soy, no les gusta y si no les gusta a ellos es porque honro la memoria de nuestros compañeros y así como Videla dijo que lo peor le pasó con los Kirchner y eso es un honor, este insulto de los represores es un honor para mi que tantos años impulsé estas causas, tan mal no lo hice.

Dr. Pablo Gabriel Salinas

Querellante MEDH