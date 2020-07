Uno x uno: los oradores de la audiencia convocada por Palermo

Este jueves 30 de julio a las 9 de la mañana está previsto que se realice una audiencia pública informativa virtual, convocada en el marco del llamado a Tribunal Plenario para expedirse sobre la siguiente pregunta: "¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza?". Son varios los anotados para opinar y desde el gobierno anticiparon que no enviarán ningún representante.

"No sé qué cuestionamientos siguen llegando a Day, más allá de los del kirchnerismo llevado adelante por un juez con clara afinidad a Justicia Legítima", aseveró Rodolfo Suarez en alusión al magistrado Omar Palermo. "Se la cuestiona por cuestiones dogmáticas, jurídicas, de fondo de la grieta judicial. Los que estamos a favor de la víctima y los que no lo están", remarcó y dijo que Day están en la primera postura y Palermo en la segunda. "Se llevan estas cuestiones a realizar audiencias sin sentido en la que el gobierno no va a participar. Ni siquiera está en nuestra agenda", manifestó Suarez y dijo que no tiene dudas de que Day puede acreditar 10 años de ejercicio de la profesión.

Uno de los expositores será el senador provincial del Frente de Todos Lucas Ilardo, quien ya salió a cuestionar en las redes la postura del gobierno.

Espero que la decisión de no participar de la audiencia pública de mañana que tomó el gobierno de Mendoza y que hoy comunicó el gobernador no incluya a su actual presidente Dr. DALMIRO GARAY.

Eso sí que sería grave.

"Mañana en la audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia deberían estar todos los ministros de la Corte. El gobierno salió a aclarar que no va a participar de la misma. Sería muy grave que miembros de la SCJM no lo hagan por presión del Gobierno", adhirió.

Mañana en la audiencia pública convocada por la Suprema Corte de justicia deberían estar tod@s los ministros de la Corte.

El gobierno salió a aclarar que no va a partcipar de la misma.

Estos son los oradores anotados:

Carlos Alberto Andreucci (Presidente de la Uníón Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados) María Inés Fadel (Consejera Titular del Colegio de Abogados de la Capital Federal) Paula Litvachky (Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales) Claudia Roca (Presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina) Viviana Beigel (representando a Asociación Xumek, Asociación Civil La Dignidad Mendoza; Campaña por el Aborto legal Seguro y Gratuito Mendoza y de Ni Una Menos Mendoza) Patricia González Prado (representando a “Libera Organización”) María Josefina Neirotti (Presidenta de Asociación de Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social) Guillermo Carmona (Presidente del Partido Justicialista de Mendoza) Tamara Salomón (Diputada Provincial) Marisa Uceda (Diputada Nacional por Mendoza) Lucas Ilardo (Presidente de Bloque del “Frente de Todos” en el Senado) José Luis Ramón (Diputado Nacional por Mendoza) Félix Mariano Viera (abogado del foro) Diego Lavado (abogado del foro) Manuel Gustavo Linares (abogado del foro) Martin Carranza Torres (abogado matriculado en Córdoba) Enzo Orosito (abogado del foro) Angélica Escayola (abogada del foro) Adolfo Ernesto Marengo (abogado del foro) Sergio Salinas (Director del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial, Mendoza) Giuliana Guillén (Secretaria del Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial, Mendoza) Federico Andrés Paruolo (abogado matriculado en el Colegio de Abogados de la Capital Federal) Mariana Retamales (abogada del foro) Fernando Rule Castro (jubilado de la Orquesta Filarmónica de Mendoza) Valentín Vavalá (estudiante de derecho) Marcelo Venier (abogado del foro) Ariel Togno (estudiante de derecho) Francisco Guardiola (escribano del foro) Leonor Moyano (ciudadana mendocina) Edgardo Valenzuela (abogado del foro) Mauro Parisi Garnica (abogado del foro) Nadir Yasuff (abogado del foro, San Rafael) Horacio Báez (ex Juez de la Cuarta Cámara del Crimen) Lucas Gómez Portillo (abogado del foro) Carlos Blanco (abogado del foro) Alejandro Acosta Alfredo Guevara Guillermo Rubio Richard Ermili Asesor de Gobierno Procurador General