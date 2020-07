"El Procrear volverá pronto con sus mejores prácticas"

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, adelantó este miércoles que el programa Procrear "volverá pronto con sus mejores prácticas" y agregó que lo hará con la idea de "ampliación, mejoramiento y crédito" para viviendas. "Estamos a muy pocos días de que el Presidente Alberto Fernández pueda comunicar la nueva modalidad del Procrear, un programa que volverá con sus mejores prácticas", sostuvo en Radio La Red.



La funcionaria adhirió que el nuevo Procrear "está pensado con lo que fueron las mejores prácticas" y "adecuaciones" vinculadas a "acompañar la vivienda con un plan de suelo, el plan nacional de suelo que ya fue publicado en el Boletín Oficial y que implica un proceso previo de poder acceder a un lote propio escriturado".



"Procrear vuelve con la idea de ampliación, mejoramiento, crédito para viviendas nuevas segmentados por distintos niveles de acceso al crédito", manifestó Bielsa. Además sumó "lotes con servicios" y lo que Bielsa definió como un "esquema virtuoso dentro del programa original" que nació durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner.



"Agregamos una línea de desarrollos habitacionales con construcciones de menor escala, de entre 20 y 60 viviendas; en tanto se están licitando tres de mayor escala", puntualizó.



Consultada sobre el déficit habitacional, la ministra explicó que "no hay datos certeros" pese a que se habla de "tres millones" de hogares, y contó que las autoridades venían "trabajando con el Indec para incorporar información cualificada y cuantificada para el censo de octubre 2020".



"En la cifra de tres millones (de hogares con déficit habitacional) también hay viviendas ociosas y, por otra parte, no todos los sectores pueden o quieren acceder a una vivienda en propiedad porque han cambiado los modos de habitar. Eso también debe ser contemplado", explicó la funcionaria.



Por otra parte, recordó que "el Estado solo no resuelve el problema habitacional" al sostener la importancia del "trabajo conjunto con el sector privado". "Sabemos que es uno de los sectores que más rápidamente reactiva la economía así que hay una fuerte decisión de trabajar en obras públicas, con educación y salud porque las viviendas están están pensadas dentro de un hábitat", amplió.



Sobre los tomadores de préstamos UVA, dijo que hoy se trata de un sector "protegido" por el Decreto 319/2020 y que "no se les puede aumentar la cuota".



"Ellos han planteado los problemas que tienen y cómo se han acrecentado estos meses y estamos trabajando en una mesa en conjunto también con los alcances del decreto que protege a los inquilinos y a las actividades comerciales, y los tomadores de créditos prendarios", consignó Bielsa.