Contradijeron a Ishii desde su propio municipio: "Falopa, sí, es droga"

El escándalo protagonizado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en el que en un video afirmó que tiene que cubrir a los trabajadores de la salud que venden "falopa" con las ambulancias, sumó un nuevo capítulo este martes cuando un funcionario de su propio municipio lo contradijo.

"Nadie minimiza nada y falopa, sí, es droga", dijo el jefe de Gabinete de José C. Paz, Gastón Yañez, quien a diferencia del intendente no dio a entender que la frase se refería a medicamentos.

"No teníamos elementos suficientes. Él no lo sabe, no tiene pruebas suficientes. Él no los está acusando públicamente, él está en una discusión salarial tratando que vuelva a funcionar el servicio de ambulancia", dijo Yañez sobre la imposibilidad de realizar una denuncia porque no hay pruebas suficientes para la aseveración de Ishii sobre los trabajadores de la salud.

"Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir", apuntó el intendente luego de que se difundiera el video protagonizado por él y varios empleados sanitarios de su municipio que estaban reclamándole mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Ishii quedó imputado por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico. Ayer no se presentó ante la Fiscalía pese a que había anticipado que sí lo haría. En su representación acudió su abogado, Oscar Paoletti, quien se notificó de la acusación.