Aclaran qué quiso decir Ishii cuando habla de "falopa" en ambulancias

Continúa la polémica por las declaraciones del intendente de José C. Paz Mario Ishii. Según su jefe de Gabinete, Gastón Yáñez Bolton, aseguró que cuando se refiere a "venta de falopa" habla de "clonazepam y no de drogas sintéticas". En concreto, Ishii afirma en el video: "Cuando se mandan cagadas y venden falopa, yo los tengo que cubrir, como me están vendiendo falopa en las ambulancias".

"La frase no es la más afortunada", reconoció Gastón Yáñez Bolton, y remarcó que "había comentarios de que estaban vendiendo estupefacientes, pero cuando habla de falopa no se refiere a drogas sintéticas sino a clonazepam, y cuando dice que los tiene que cubrir se refiere al servicio de ambulancias".



"El video dura 12 minutos y es un sábado a las 11 de la noche donde había un piquete y los ambulancieros no permitían que salga el servicio, mientras había 60 personas que estaban esperando las ambulancias", remarcó.



Además, el funcionario dijo que han hecho "investigaciones internas, pero que no han arrojado resultados positivos" sobre esta posible venta de estupefacientes usando las ambulancias

"En abril sí denunciamos el faltante de medicamentos, pero para poder denunciar a una persona tenemos que tener elementos suficientes; iniciamos una investigación y no dio resultado positivo", concluyó



En tanto, desde la Coalición Cívica-Ari bonaerense, su mesa directiva pidió la "suspensión" del intendente de José C. Paz y pidió la creación de una comisión investigadora por sus dichos públicos.