Alberto Fernández presentará mañana la reforma judicial

Alberto Fernández presentará este miércoles por la tarde el proyecto de reforma judicial. Lo acompañarán miembros del Consejo Asesor. Se desconoce el formato específico con el que se realizará el anuncio.

El anuncio será en la Casa Rosada y en forma virtual para respetar el aislamiento. Estarán presentes, según detalló Infobae, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El proyecto ya está listo, pero Alberto Fernández se encargó de llamar personalmente a cada uno de los miembros del consejo asesor para escucharlos.

Sobre la postura que tiene Alberto para la reforma, un amigo del presidente le manifestó a Infobae lo siguiente: “Está convencido de que la Corte (Suprema) está paralizada, no tiene agenda de actuación, y no ve quién pueda ponerla en marcha. Alberto quiere una Corte activa y no paralizada como está ahora. Son cinco, pueden reunirse cuando quieran aunque el Poder Judicial no tenga las puertas abiertas para el público”.

Además, la fuente remarcó que allegados al presidente hicieron algunos esfuerzos para evitar desginar a Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. “No hubo caso, nos escuchó pero no siguió adelante con lo que ya tenía pensado”, afirmó.