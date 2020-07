Advierten que podrían cerrar todos los jardines maternales

A través de un mensaje que se ha viralizado en las redes sociales, los jardines maternales privados de Mendoza le solicitan al gobernador Rodolfo Suarez que les brinde auxilio económico para poder afrontar el mes de agosto. "Otro mes más no podemos soportar. Por favor necesitamos soluciones", agregan.

Los jardines maternales no trabajan desde el mes de marzo y el agobio económico ha llegado a su límite. Tanto es así que se conoció que el tradicional jardín Duende Flo, que trabaja desde hace 33 años, ha tenido que cerrar sus puertas. "Hasta el viernes, éramos 54 los jardines que cerramos en Mendoza, no sé si en estos días habrá cerrado otro. Esto es tan largo, incierto y difícil de sostener que no puedo prever cuántos más deberán dejar la actividad", dijo Cristina Bieschke, fundadora del Duende Flo.

La situación en todo el sector es complicada y por eso demandan ayuda del gobierno para poder subsistir. "Brindamos cuidado y educación a la primera infancia. Cubrimos ampliamente un sector que el Estado no cubre", agregan desde los jardines maternales de la provincia argumentando el pedido de ayuda económica.

"Somos un eslabón de la cadena social y estamos en serio riesgo de desaparecer", adhieren en un mensaje viral que circula en las redes. A eso agregan que miles de personas -docentes y no docentes- trabajan en los jardines y podrían quedar en la calle.

Por último aseguran sentirse solos y que no han sido tenidos en cuenta por el gobierno nacional a la hora de diagramar rescates a sectores golpeados por la pandemia. Por eso demandan que se tomen cartas en el asunto con urgencia.