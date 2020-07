Te hará emocionar: policía aislada por Covid llora al ver a su hijo

La pandemia afecta de distintas maneras la vida diaria de los ciudadanos. Pero una de las situaciones más complejas de estos tiempos es el aislamiento obligatorio de las personas que dan positivo en Covid-19 y que son separados de sus familias. Ese es el caso de una policía de Tunuyán que este fin de semana pudo ver a su hijo a través de un vidrio y se emocionó al decirle que pronto volvería a casa.

"Soy positivo en Covid-19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mí trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mí vida, ver al amor de mí vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo me partió en dos", escribió en su muro y adjuntó un video en el que se puede ver como su hijo la observa a través de un vidrio en la zona de aislamiento del Hospital Scaravelli.

"Solo le doy gracias a Dios por qué, el dio negativo y pudo irse a casa, se que va a estar bien cuidado", adhiere la trabajadora de un servicio esencial como la Seguridad.