Espionaje ilegal: dos ex agentes de la AFI fueron excarcelados

El abogado Facundo Melo y el ex policía de la Ciudad de Buenos Aires Leandro César Araque, imputados en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron esta noche excarcelados por decisión del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.



En una de las resoluciones que emitió el magistrado se sostiene que no existe riesgo de fuga y que en el expediente se ha reunido buena parte de la prueba en la cual se sustenta la imputación.



Ambos imputados, ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), habían solicitado la excarcelación el pasado 3 de julio, pero esa condición les fue denegada por entender que aún persistía peligro para la recolección de evidencia.



Esta semana ya habían sido beneficiados con una medida similar los ex agentes de la AFI Maria Mercedes Funes Silva, Gustavo Ciccarelli, y Jorge Sáez, que también se encuentran involucrados en la investigación.



Melo y Araque estaban detenidos desde el pasado 30 de junio, cuando el juez Federico Villena, por entonces a cargo de la investigación, ordenó la detención de Melo y Araque junto con la exsecretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo y al exjefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, entre otros imputados.



En total, el magistrado dispuso entonces 22 detenciones en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.



El magistrado también ordenó apresar a Martín Terra, otro exagente de la AFI que ingresó durante la gestión de Gustavo Arribas y es, además, el exmarido de la modelo Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.



En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que "la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal.



En tanto los agentes de la AFI Alan Ruíz y Martín Terra, con mayores responsabilidades en la causa ya se encontraban en libertad, lo que favoreció la situación de Melo y Araque, indicaron fuentes judiciales.



Pero el pasado 3 de julio, la Cámara Federal de La Plata apartó al juez Villena de la causa, al hacer lugar al planteo de abogados defensores de ex agentes de la AFI.



De este modo, apartó al juez del caso y resolvió que el expediente pase en su totalidad al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, quien hoy dio positivo en coronavirus, al igual que la fiscal de la investigación Cecilia Incardona.