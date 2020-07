Jorge Lanata: "A gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros"

"Para decirlo de una manera brutal, a gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros. Van a buscar la manera, en su imaginario, de que esto sea justificado", así se refirió el conductor Jorge Lanata al caso del jubilado que asesinó a un ladrón en Quilmes.

También agregó que "el sentimiento que hay es: 'laburo toda la vida para que vengan estos hijos de puta a afanarme y si le puedo pegar un tiro, se lo pego'".

Además, se refirió a los nuevos casos de linchamientos vecinales que se dan en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "a gran parte de la gente le parece bien matar a los chorros" y que "el Estado se ocupa de Vicentín o de Edesur y no se está ocupando de la seguridad".

"Yo estoy planteando algo que es difícil de percibir que son las consecuencias de que todo el mundo se arme y empiece a disparar. Esas consecuencias son horribles, me acuerdo un caso, de un tipo que le disparó a un familiar", describió. "La gente tiene razón cuando dice 'no tengo a nadie'. En la provincia de Buenos Aires hay calles que ves a la noche y decís, yo no camino por ahí", afirmó el conductor. Fuente: LA NACIÓN