Patricia Bullrich cruzó a Santoro: "Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado están"

Luego de que el legislador porteño y asesor del presidente Leandro Santoro la tratara de "borracha" y de impulsar que la gente ande armada, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo cruzó con dureza y volvió a defender al jubilado que mató a un ladrón en la localidad bonaerense de Quilmes.

"Jorge es herrero. 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están", fue la dura respuesta que Bullrich publicó en su cuenta de Twitter.

El bloque de diputados del PRO también repudió los dichos de Santoro. "No es la primera vez que desde el oficialismo surgen declaraciones irrespetuosas hacia integrantes de @proargentina. Estamos dispuestos a debatir ideas, no a intercambiar chicanas", escribieron en la cuenta oficial del bloque.

Jorge es herrero. 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están. https://t.co/nGsKkDjgFG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2020

"Lo sucedido esta semana en el municipio de Quilmes requiere de un debate profundo y respetuoso por parte de todo el arco político. Utilizarlo para atacar a la oposición solo favorece a profundizar la grieta y a correr el foco de la discusión", agregaron.

Santoro había atacado a Bullrich en una entrevista radial en la que defendió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. "Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo que 'el que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'. Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo", justificó el asesor presidencial.

Irrespetuoso, machirulo y ordinario, como su Jefe - Leandro Santoro: "Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado" - https://t.co/Lm7FNQTvdb — Laura Alonso uD83CuDF0A (@lauritalonso) July 22, 2020

Legisladores opositores y ex funcionarios macristas criticaron a Santoro por su exabrupto. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso​, lo trató de "irrespetuoso, machirulo y ordinario como su jefe". Por su parte, el diputado Waldo Wolff​ dijo que Santoro está haciendo un papel "lamentable y triste".

Qué papel lamentable estás haciendo ?@SantoroLeandro?

Triste.



Leandro Santoro: "Patricia Bullrich salía borracha de los restaurantes y decía que el que quiera andar armado, que ande armado" - Clarín https://t.co/ZJ2kcTHrrE — WW (@WolffWaldo) July 22, 2020

El legislador K, lejos de retractarse por sus comentarios, redobló la apuesta. "Mirá @PatoBullrich, después de cenar le puede pasar a cualquiera, pero el problema es que eras ministra de Seguridad cuando decías que la gente podía armarse. Siempre hay que estar del lado de la víctima, pero también del derecho y las cosas que dijiste esa noche fueron muy peligrosas", le contestó a través de su cuenta de Twitter.