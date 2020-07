Pablo Biró y los despidos en Latam: "No van a confesar que son chorros que se afanaron todo"

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo hoy que es "una buena noticia que el Ministerio de Trabajo haya rechazado el proceso preventivo de crisis" pedido por Latam, y advirtió que "los procesos de aperturas de cielos abiertos siempre terminan igual", al cuestionar la política aerocomercial durante la gestión de Cambiemos.



"LAN se quiere ir porque (Mauricio) Macri les permitió vaciar todo lo que podían y terminó siendo innecesaria la filial argentina. El daño ya está hecho y lo que están haciendo es agarrar los bolsos e irse, y cuando se van dicen que es culpa del Gobierno y de los sindicatos, pero es natural que lo hagan. No van a confesar que son chorros que se afanaron todo", dijo Biró.



En diálogo con radio El Destape, el sindicalista sostuvo que "los procesos de aperturas de cielos abiertos siempre terminan igual y quienes las pagan son todos los argentinos, y los laburantes aeronáuticos en particular, porque pueden quedar 1700 familias en la calle".



Ayer el Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud de la aerolínea Latam para que se autorice el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), luego de ratificar la vigencia del decreto presidencial 487/20 que prohibió los despidos realizados por la compañía, por lo que las 1.715 cesantías "tienen efecto legal nulo", se informó oficialmente.

La cartera laboral que encabeza el ministro Claudio Moroni sostuvo que "el PPC solicitado por la empresa fue rechazado", y confirmó que adoptó la decisión luego de que Latam ratificara la intención de cesantear al personal.



Para Biró, "es una buena noticia que se lo haya rechazado". No obstante, dijo que el ministerio "venía demorando la decisión, y en el interín Latam apretó a muchos compañeros a que acepten un retiro voluntario".



El sindicalista cuestionó a "uno de los asesores más cercanos al ministro Claudio Moroni, Miguel De Virgilis, que ha tenido vínculos y es muy cercano a las cámaras de empresarios que nos atacaron durante el macrismo".





Sin embargo, sostuvo, "el ministerio desde el día uno está haciendo lo que corresponde por ley, rechazando el pago parcial de los salarios, los intiman a que pague el 100%, y les rechazó el Proceso Preventivo de Crisis".