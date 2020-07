¿Alberto prepara cambios de gabinete para la pospandemia?

Ante los recurrentes rumores de que podría haber fuertes diferencias entre los integrantes de su gabinete, el presidente Alberto Fernández los desestima, aunque admite que hay "distintas opiniones" pero no "diferencias de fondo".

Sin embargo, todo indica que para la etapa de la pospandemia, el equipo de gobierno podría tener algunas bajas significativas. Cuestionamientos internos, escaso protagonismo de algunos ministros y poca gestión en otros casos, más la heterogeneidad de las fuerzas que integran el Frente de Todos, llevarían a Fernández a realizar "cirugía mayor".

Lógicamente, la batalla diaria contra la pandemia del Covid-19 ha dejado en un segundo plano las internas, pero el mandatario sabe que desde ya debe darle forma a una fuerte agenda política y económica para revertir la crisis económica cuando amaine el impacto del virus en la Argentina.

También es cierto que la inesperada irrupción de la pandemia y la implementación de la emergencia sanitaria dejó a mitad de camino o directamente frenó los planes que tenían en cada ministerio. Lo que en cierta forma explica ese "actuar a media máquina" que se les cuestiona a algunos ministros. En siete meses de gestión, cuatro se los "comió" el virus.

Más allá de los dimes y diretes con mayor o menor sustento, lo cierto es que por ahora no sería el momento político para cambios. Lo que no quiere decir, claro, que no se produzcan antes de fin de año.