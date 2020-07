Moratoria impositiva: Oil Combustibles de Cristóbal López y Fabián de Souza sería beneficiada

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirá a las 11 para emitir dictamen al proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla la posibilidad de regularizar deudas fiscales acumuladas hasta el 30 de junio pasado.



La intención de la bancada oficialista -que conduce el diputado Máximo Kirchner- es poder debatir la iniciativa este jueves en el recinto, en el marco de una sesión especial, informaron fuentes parlamentarias.



Por ese motivo, la comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce Carlos Heller, fue convocada a fin de emitir despacho favorable a la moratoria de impuestos previsionales e impositivos acumulados hasta el 30 de junio, con lo cual no ingresarán otros tributos como Bienes Personales o Ganancias que vencen en julio.



El Frente de Todos promoverá el dictamen respetando los puntos centrales del proyecto redactado por el Gobierno nacional, aunque no se descarta la posibilidad de incorporar algunos cambios que no alteren el espíritu de esa iniciativa, como la facultad para modificar la fecha de adhesión y del pago de la primera cuota, según fuentes parlamentarias.





El oficialismo contará con el respaldo del Interbloque de Unidad para el Desarrollo, la mayoría del interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino, lo que le garantizará tener mayoría en el dictamen que se discutirá en el recinto de sesiones.



Los legisladores de Juntos por el Cambio, por su parte, se inclinan por impulsar un dictamen propio luego de que el Gobierno no aceptara considerar incorporar en el proyecto la posibilidad de los contribuyentes que tienen sus obligaciones al día tengan un premio y que se excluya de la iniciativa a las empresas de combustibles que están con procesos judiciales por la retención de impuestos.



Ambas iniciativas fueron transmitidas al bloque oficialista por los diputados Luis Pastori y Pablo Torello, quien dijo que "es central que se premie a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones y nosotros exigimos que se incluya en el dictamen".



Señaló que "no se puede incluir en la moratoria que incluye enorme beneficios a las empresas de combustibles, como Oil Combustibles, que se quedó con la plata de los contribuyentes y por eso tiene una causa judicial". De todos modos, la posición final de Juntos por el Cambio se definirá en reuniones que mantendrán por zoom los legisladores, bajo la coordinación del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, y del radical Pastori.





El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo amplía la cantidad de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria aprobada en la ley de Solidaridad Social que solo era para pymes, para moras acumuladas al 30 de junio pasado. La iniciativa fija que habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse y que la primera cuota vencerá el 16 de noviembre y establece que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, mientras las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.



La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, regirá una tasa variable en pesos. Además, determina que las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.