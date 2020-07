Procesan a dos funcionarios macristas por administración fraudulenta

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva al ex procurador Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa que investiga la renegociación de contratos de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

Por otra parte, el magistrado fijó para el próximo lunes 27 de julio la indagatoria a otros dos ex funcionarios de la gestión Macri: el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del ex titular de Transporte, Guillermo Dietrich, también imputados en la causa.

Ambos habían sido citados ya a indagatoria en el caso pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite que se hará por videoconferencia.



Canicoba resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, quien también fue ministro de Energía en el macrismo, tras tomarles indagatoria la semana pasada y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación.



Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos. Ambos exfuncionarios se negaron a declarar durante el trámite y recusaron al magistrado.



En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al expresidente Macri.



Además, se investiga el pago a las empresas concesionarias de unos 500 millones de dólares como compensación por "inversiones no amortizadas".