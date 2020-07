A Iglesias lo bautizaron como "el boludo de la semana" y reaccionó

Jorge Lanata tiene un sección en Periodismo Para Todos (PPT) que se llama "el boludo de la semana". El domingo le tocó al diputado nacional del PRO Fernando Iglesias y el legislador reaccionó.

Iglesias se ganó ese lugar porque retuiteó un tuit en el que un usuario había escrito: “Es hora de dejar las cacerolas”, y puso la imagen de un fusil.

Si bien el diputado nacional pidió disculpas y dijo haberse equivocado, el conductor de PPT lo consideró merecedor del premio que entrega cada semana.

Fue un boludez, es cierto. Apreté mal el botón. Pero si la producción de @PPT_oficial que hace un programa levantando tweets mirara mi TL sabría cuántas veces por semana repudio explícitamente esos mensajes.

Banco igual al Gordo por lo que hizo hace ya tiempo. Lástima el hoy. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 20, 2020

La respuesta de Fernando Iglesias fue casi de indignación: “Fue un boludez, es cierto. Apreté mal el botón. Pero si la producción de @PPT_oficial que hace un programa levantando tweets mirara mi TL, sabría cuántas veces por semana repudio explícitamente esos mensajes. Banco igual al Gordo por lo que hizo hace ya tiempo. Lástima el hoy”.

Y luego escribió otro tuit, en el que expresó: “En un país en el que el Presidente flexibiliza la cuarentena en el peor momento, dice que no tiene plan económico y que Venezuela no es una dictadura para @PPT_oficial el #BoludoDeLaSemana soy yo. No se preocupen, cuando los vayan a buscar de nuevo los voy a defender como siempre”.

La cadena de mensajes en Twitter se amplió: No me molestó lo del #BoludoDeLaSemana que me adjudicó @PPT_oficial. Me lo tengo merecido por meter mal los dedos. Me molestó que Lanata pusiera en duda que se trató de un error involuntario. Toda una vida repudiando la violencia y los violentos. Fue inmerecido y gratuito. Ya está".

Después, en otro tuit, lo reinvindicó: "Cortémosla con Lanata. Está todo bien. Cuando pensemos los 12 años de ignominia K recordaremos tres grandes figuras que simbolizan a miles que estuvieron del lado justo: Lanata, en periodismo; Carrió, en política, y Sebreli, en lo intelectual. No seamos cortos de memoria. Abrazo".