Con el freno de mano: en AMBA no descartan volver atrás si se disparan los casos

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no descartó frenar la flexibilización de la cuarentena en caso de ser necesario por el aumento de los contagios. “Acá no hay certezas, tenemos la experiencia de otras ciudades que siguieron este camino y en un momento la curva (de contagios) se estabiliza y empieza a bajar, eso esperamos acá”, sostuvo Larreta, quien salió a correr en Palermo aprovechando el regreso de la actividad física en la Ciudad de Buenos Aires.

“Está probado que al aire libre se contagia mucha menos que adentro. En esta primera etapa vamos a hacer foco en las actividades al aire libre”, sostuvo el mandatario porteño en diálogo con radio Mitre.

En el mismo sentido, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, sostuvo que "si los casos siguen creciendo y se complica el sistema sanitario, habrá que volver para atrás".

"Si se desmadra la actividad y hay mucha circulación de personas, el sistema sanitario vuelve a entrar en riesgo", agregó la funcionaria y destacó que "se ha triplicado la ocupación de camas" en el AMBA.

La provincia de Buenos Aires se encuentra en fase 3, con apertura escalonada a partir de hoy, que comienza con actividades industriales y a partir del miércoles las comerciales.

La funcionario recordó que, en el marco del Día del Amigo que se celebra hoy, "hay que mantener la distancia y evitar las juntadas" y destacó que "no se puede picadito de fútbol, no se puede cerveza en la esquina y no se puede reunirse, aún en los municipios donde hay bares abiertos".