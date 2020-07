Suarez reconoció que hay pocas ofertas por Portezuelo pero se ilusiona con la continuidad de la obra

El gobernador Rodolfo Suarez reconoció hoy que las dudas que puso la Nación sobre Portezuelo del Viento ha influido negativamente en la licitación y que por eso tienen "baja expectativa" en cuanto a la cantidad de empresas que pueden competir para quedarse con la obra. Mañana se abren los sobres para conocer cuántos consorcios de empresas postulan y hasta ahora hay solo un pliego vendido y una unión de empresas confirmada. Igualmente Suarez asegura que el proceso sigue y que confía en que el presidente Alberto Fernández no va a frenar Portezuelo, a pesar de las señales negativas.

La apertura de sobres está pautada para mañana. "Continuamos con el proceso y mañana a la mañana se presentan las ofertas. No tenemos gran expectativa de que haya muchas empresas porque se ha desalentado un poco la competencia porque más allá de los riesgos empresarios que existen, se creó este riesgo de que si Portezuelo se hace o no se hace", reconoció el Gobernador al hablar en San Carlos, tras un acto de entrega de viviendas.

Como informó MDZ, hasta ahora hay un consorcio confirmado que está liderado por la empresa china Sinohydro, seguida por IMPSA, CEOSA y Obras Andinas. A pesar del contexto político adverso, Suarez dijo que seguirán con el proceso. "Nosotros seguimos adelante porque creemos que tenemos la razón absoluta en esto. Nadie discute que esta obra es necesaria y hay que hacerla. Todas las provincias entendemos esto. En tiempos de sequía lo que hay que hacer es acumular agua", aseguró.

Portezuelo del Viento es, antes que nada, una obra civil inteligente al servicio del país, cuyo provecho trasciende largamente los beneficios inmediatos de su construcción en materia de empleo y actividad económica en Mendoza. Sobran razones para decir #PortezueloSí!



(Abro hilo) pic.twitter.com/zHZY0ogz6M — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) June 26, 2020

La Nación puso en duda la licitación al tomar un pedido de La Pampa y cuestionar el informe de impacto ambiental regional. El tema fue llevado al COIRCO y Mendoza perdió la votación. Ahora el Presidente debe arbitrar y decidir si obliga a Mendoza a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental o no. En el medio, la Nación debe pagar la cuarta cuota del plan de pagos para ejecutar la obra. "Estamos haciendo propuestas al presidente para que esta obra no se detenga. Tiene que ver con garantizar las normas que ya están establecidas. Tienen que ver con cómo se llena la represa. Estamos garantizando que Mendoza va a cumplir. Confiamos mucho en que el Presidente no va detener esta obra de ninguna manera", se ilusionó.

Mendoza propuso como alternativa, que las provincias del COIRCO (Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) auditen la obra y el proceso y que se genere un fondo de 5 millones de dólares (aportados por Mendoza) para que se paguen multas en caso de incumplimiento.