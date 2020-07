Graciela Fernández Meijide lanzó una advertencia a los jueces que investigan a CFK

La referente de los Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, lanzó una dura advertencia a los jueces que investigan a Cristina Fernández de Kirchner en causas de corrupción. "La sociedad está atenta y mirando", expresó, y consideró que la gente "está dispuesta a moverse en la calle” para reclamar Justicia.

En diálogo con TN, Fernández Meijide consideró que la vicepresidenta "se empecina en querer a toda costa" en conseguir que los magistrados "ignoren la cantidad de pruebas que tienen" en su contra. Pero, indicó la titular del Club Político Argentino, los jueces "no ignoran que la sociedad los está mirando".

"Esta sociedad no es tan anómica como creíamos que era. Se ha movido y está dispuesta a moverse en la calle y a través de encuentros donde manifiesta una tendencia y se lo hace saber al resto de la sociedad y al Presidente de la Nación", resaltó en las declaraciones que tomó el portal Infobae.

La ex integrante de la Conadep habló también del cese de actividades del poder Legislativo y Judicial por la pandemia. "Hoy, no solo no está funcionando la Justicia, y el problema de la corrupción es bien serio, sino que tampoco están funcionando los aspectos de la Justicia cotidiana necesarios para que la gente resuelva problemas de todos los días", dijo.

"Esa dificultad para que los tres poderes estén en marcha y solo quede un Ejecutivo que ha sido eficaz al reaccionar en el tema salud pero que al mismo tiempo hoy tiene que encarar la economía y la fortaleza de las instituciones porque hoy las necesita para gobernar", agregó.