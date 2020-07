Fernández dijo que no tiene "en claro" el conflicto de Mercado Libre

El presidente Alberto Fernández tomó distancia del conflicto del gremio de camioneros con Mercado Libre.

"No tengo muy en claro cuál es el conflicto. Siempre llamo a las partes a dialogar y encontrar una solución", expresó el mandatario en la conferencia de prensa posterior a los anuncios por la nueva fase de la cuarentena.

"No es hora de conflictos", dijo el mandatario, y agregó que "ya tenemos demasiados para sumar nuevos", al ser consultado sobre el enfrentamiento, en el marco del cual se mantuvieron bloqueados centros de distribución de la empresa de ventas online hasta la madrugada de hoy.

uD83CuDF99?”Les pido a todos mucha responsabilidad individual. Porque que esto lo podamos contener en un marco de mayor amplitud está directamente vinculado a lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer para cuidarnos y para cuidar al otro”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/T1yZhHT5F0 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 17, 2020

Ahora se espera la apertura de una mesa de diálogo.

Pero Fernández no estuvo al tanto de estas novedades: "En realidad, estuve ayer y toda la mañana con el Gobernador y el Jefe de Gobierno embarcado y en ver cómo anunciábamos esto. Por eso, no presté atención particular a eso", aseguró.