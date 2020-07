Ricardo Alfonsín: "Alberto Fernández está muy radical"

En un momento en el que las cartas parecen olvidadas, la política las ha revivido en la última semana para asestar golpes de uno y de otro lado. Un ring que no para de generar titulares, se gestó desde el "fuego amigo" de Hebe de Bonafini que le escribió a Alberto Fernández que "nos estamos yendo a pique", entre otras cosas. La representante de Madres de Plaza de Mayo que siempre se mantuvo cerca del kirchnerismo, se despachó con furia sobre el gobierno por haber convocado a los empresarios a compartir la mesa del 9 de Julio. La respuesta cándida de Fernández no tardó en llegar. Renovó sus votos de afecto por Bonafini y todo lo que representa y en cierta medida marcó la cancha diciendo que él siendo presidente tiene la obligación de sentarse con todos y todas: empresas grandes y pequeñas, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, trabajadores y trabajadoras.

Desde mi afecto y compromiso de siempre. @PrensaMadres pic.twitter.com/OnAt4n17B1 — Alberto Fernández (@alferdez) July 14, 2020

Aún así la titular de Madres de Plaza de Mayo dice que no se queda tranquila y que aún no entiende por qué sentarse con "los que nos robaron el país".

En este mismo cruce de cartas, la oposición junto con algunos representantes del Peronismo no alineados al gobierno y macristas también enviaron una misiva expresando la urgencia de que el Presidente genere una mesa de diálogo para encontrar una salida consensuada de la pandemia. El documento fue iniciativa de Eduardo Duhalde y Graciela Fernández Meijide, se titula "Unidos por la diversidad" y está firmada por legisladores, intelectuales, dirigentes políticos, referentes sociales y religiosos.

Ricardo Alfonsín en diálogo con MDZ Radio respecto de este tema dijo "Coincido aunque no me pidieron la firma. Lo vengo pidiendo desde el 2015, se lo pedí a mi partido. Ni mi partido se lo trasladó al PRO, ni el PRO convocó al diálogo en los cuatro años que gobernó". Yo soy un convencido de que se necesita para ciertos temas un "diálogo entre los principales actores políticos, económicos y sociales". Se deben consensuar modelos económicos, de sociedad y "se debe hacer de cara a la sociedad, no a sus espaldas".

El emblemático militante radical hace algunas críticas a cómo está ejerciendo la oposición el radicalismo ahora, pero también cuando formó parte de la alianza con el macrismo que gobernó los últimos cuatro años. Alfonsín cree que su partido le tuvo "miedo a la discrepancia" durante el gobierno del PRO y que eso no le permitió progresar.

Por otra parte, también Alfonsín criticó muy duramente el accionar de su partido durante este período en que gobierna el Frente de Todos. "A la Unión Cívica Radical le reclamaría que cambiara las maneras de ejercer la oposición no sólo respecto de la forma, si no también respecto del fondo. Porque la oposición seria y responsable se puede ejercer desde concepciones conservadoras o concepciones progresistas. Yo le pediría a la UCR que sea consecuente con la historia de nuestro partido y ejerza la oposición desde concepciones progresistas".

Vicentín fue una iniciativa de Alberto Fernández

En los últimos días Alberto Fernández reconoció como un error el haber planteado el tema de Vicentín creyendo que el pueblo argentino lo recibiría con alegría. Para algunos el hecho de que diera marcha atrás con un proyecto que le había acercado la legisladora Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, fue interpretado como un signo de doble comando en el gobierno nacional. Por un lado Cristina y por el otro Alberto. ¿Quién gobierna?

Ricardo Alfonsín sostiene que " se trata de generar dudas sobre resolver las eventuales diferencias que puedan existir entre ellos precisamente para magnificarlas". No se trata de un proyecto de la legisladora mendocina, si no del Presidente. Asimismo llama la atención que "en el gobierno de Mauricio Macri se dio marcha atrás con respecto a muchas decisiones y eso era elogiado y ahora no". El proyecto de expropiación de Vicentín, explica el militante radical, se ajusta a la ley. Quienes crean otra cosa, pueden presentar un proyecto para modificar el artículo que así lo establece.

Las banderas del Radicalismo las recogió el Frente de Todos.

Aunque algunos critican que Ricardo Alfonsín con todo lo que representa, haya aceptado un cargo en la gestión actual. Él afirma que su partido está en un momento en que ha dejado tiradas sus banderas históricas y que el peronismo las ha recogido porque es mucho más cercano a ellas que el PRO.

La propuesta de gobierno del Frente de todos en materia económica y social era mucho más radical que la propuesta de Cambiemos.

"La propuesta de gobierno del Frente de todos en materia económica y social era mucho más radical que la propuesta de Cambiemos. Yo digo que entre radicalismo y peronismo en materia económica y social hay muchas más afinidades. No es que Alberto Fernández esté más cerca, yo digo que el peronismo está mucho más cerca del radicalismo que el PRO. Nosotros somos anteriores al peronismo, tenemos 60 años de vida antes que el peronismo y este recogió nuestras banderas. Ahora algunas veces nosotros las dejamos tiradas, y bueno otro las recogió. Y me parece que este es uno de esos momentos de la historia en donde las estamos dejando tiradas",expresó.

Escuchá la nota completa acá.