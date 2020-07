Profesionales de la salud: dudas, miedo al contagio y pedidos de ayuda

Se dice que los profesionales de la salud, y todos aquellos que trabajan en los hospitales, están al frente de la batalla contra el coronavirus. Desde hace más de cien días, en los diferentes hospitales de la provincia se llevan adelante distintos protocolos para los casos sospechosos o confirmados de covid-19. Los trabajadores de la salud y afines han sido víctimas de un brote con gran cantidad de contagiados entre médicos, enfermeros y personal de la limpieza. MDZ entrevistó a profesionales de la salud de distintos hospitales para hablar sobre cómo enfrentan la crisis. Angustias, agradecimientos, denuncias y dolores son parte de esa realidad.

El primer malestar que tuvieron algunos médicos y residentes fue la conferencia de prensa de la ministra de salud Ana María Nadal, cuando mencionó que a los profesionales se los testea periódicamente y que se cumple la rotación de 15 días por 15 días. Es decir alternar trabajo con descanso para garantizar aislamiento. Ante estas afirmaciones, expresaron: "Hay compañeros que nunca han sido testeados, yo llevo internados 12 pacientes con Covid y fui testeada hace dos meses". Agregaron, además, que no se respetó el esquema. "Dentro de la provincia tenemos hospitales donde nunca se hizo el 15 por 15, porque no tenemos reemplazos y no se quiere pagar más prestaciones", aseguraron.

"Hemos inventado síntomas para que nos hagan el hisopado" relató una médica

Después de la confirmación de los contagios por conglomerado, como se le denomina a los casos ocurridos a los profesionales del Lagomaggiore, se dio a conocer también la situación de los residentes a través de un memo que indicaba que la "Dirección Ejecutiva en conjunto con Subdirección Asistencial y de Recursos Humanos resuelven oportunamente que todos los departamentos, divisiones, secciones, unidades y servicios a partir del 22 de junio, cuenten con la asistencia de carácter presencial (al 100% de la carga horaria y función) de los responsables y referentes de las mismas, "sin excepción", a fin de fortalecer el desempeño diario de sus subordinados que enfrentan responsablemente la difícil situación que nos inquieta día a día (Covid-19)"

Este comunicado trajo impotencia a gran parte de los que se desempeñan dentro de los nosocomios: "Los residentes son la mano de obra barata, le pagan dos mangos y son los que hacen todo el laburo", sentenció una médica. Desde Salud explicaron que ese memorándum era para los jefes de servicio y no para todos. Los médicos dicen que en la práctica ocurrió lo contrario y que ese puede ser uno de los motivos de los contagios.

Elementos de protección, higiene y limpieza

"Es todo muy limitado", responden al unísono los entrevistados, que detallan: "Blusones y cofias nos dan dos unidades cada 12 horas y los ambos son reutilizables".

¿Qué pasa con los elementos de protección si hay un sospechoso de Covid-19 ?. "Los ambos son reutilizables, si el paciente es sospechoso de covid-19, lo usamos, lo tiramos y después tenemos que ir a pedir por favor que nos den otro, y de esa manera tirar el que teníamos", aseguran.

Más allá del relato en primera persona que detallaron los médicos, también aseguraron que "los pacientes son tratados en óptimas condiciones, tienen barbijo para usar en los controles, las sábanas son lavadas en el sector Covid de la lavandería, y la comida llega en bandejas descartables".

El día a día

"El contagio entre pares es inevitable, nos hablan de que nos relajamos, tenés que estar ahí día a día para darte cuenta de la situación", así describen lo que es convivir en las salas o habitaciones de guardia que mide aproximadamente 3 por 3 y solo se observa una mesa, en algunas baños compartidos, y una cama. "La convivencia es tanta...", sentenció angustiado el profesional. "Nosotros también tenemos miedo de contagiarnos y de contagiar a nuestra familia", cerró.