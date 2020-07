La insólita lista de millonarios que pide "pagar más impuestos"

En las últimas horas, una fake news fue replicada por la mayoría de los medios del país y del mundo hasta que se descubrió que era un engaño por un insólito detalle. La noticia en cuestión aseguraba que un grupo de 83 millonarios, principalmente de Estados Unidos, había firmado una carta para pedir que los gobiernos impulsen y realicen "una suba inmediata, sustancial y permanente de impuestos" a las grandes fortunas para luchar contra la pandemia de coronavirus y para paliar la crisis económica que vendrá.

La noticia indicaba que "agrupados bajo el lema Millonarios por la Humanidad, entre los firmantes figuran nombres como el de Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney y heredera de su imperio, así como Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry's, o Morris Pearl, exdirector gerente de BlackRock, una de las firmas de inversión más grandes del mundo y uno de los principales grupos acreedores que negocian la reestructuración de la deuda argentina".

Sin embargo, un detalle reveló que se trataba de un engaño y las burlas rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre los firmantes figuraban algunos supuestos millonarios de Argentina, pero uno de estos nombres llamó particularmente la atención de muchos usuarios: Elber Galarga.

"Elber Galarga":

"Elber Galarga":

Por el nombre de uno de los supuestos millonarios parte de la iniciativa que exige pagar más impuestos para combatir el coronavirus

Elber Galarga? Una humildad totaaal

Lo curioso es que incluso crearon una página web oficial del grupo "Millionaires for Humanity" para difundir la fake news, que fue replicada por diarios de Argentina e incluso por El País de España.y The Guardian de Inglaterra.

"Quiero aclarar que Elber Galarga como un firmante argentino real en una solicitada que fue citada en los principales diarios del mundo", ironizó el crítico de cine Axel Kuschevatzky.

"Quiero aclarar que Elber Galarga como un firmante argentino real en una solicitada que fue citada en los principales diarios del mundo", ironizó el crítico de cine Axel Kuschevatzky.

"No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas ni entregando alimentos puerta a puerta", indicaba la carta firmada por los supuestos millonarios que muchos creyeron que era real.

"Tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis", agregaba el documento. Sin embargo, todo se trató de un elaborado engaño que generó numerosas burlas en redes sociales.