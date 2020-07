Hebe de Bonafini contra Alberto: "Nos sentimos agraviadas y heridas"

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo emitió una dura carta contra Alberto Fernández por los encuentros que viene manteniendo el presidente con empresarios y con la oposición de Juntos por el Cambio. Firmada por Hebe de Bonafini, titular de la agrupación, aseguran que "Usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras".

“Después de mucho discutirlo nos dirigimos a Ud. con mucho dolor porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que Ud. sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país. Lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada”, comenzó el escrito firmado este martes.

Y continúa: “Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies y la espalda doblada de trabajar”.

Luego de publicarse, Hebe de Bonafini habló con radio Del Plata y no tuvo las mejores declaraciones al referirse de la conducción del presidente: “Me parece que estamos bastante flojos en cuanto a no ponernos firmes en lo que hay que hacer. Me parece que se le está yendo la mano. Hay que ponerse firmes. ¿Quién gobierna, Fernández?”.

El 9 de julio, Alberto se reunió con Miguel Acevedo (presidente de la Unión Industrial Argentina), Carolina Castro (UIA), Héctor Daer (secretario general de la CGT), Adelmo Gabbi ( titular de Bolsa de Comercio), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Nestor Szczech (Cámara Argentina de la Construcción) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina).