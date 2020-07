Los dos nuevos datos sobre los contagios en Mendoza que inquietan

El aumento de casos de personas diagnosticadas de coronavirus en Mendoza preocupa pero era esperable para la época. La infraestructura de salud aún tiene capacidad de respuesta, pero lo que más inquieta es la afectación de los recursos humanos: siguen los contagios dentro del propio sistema de salud y se ha convertido en uno de los focos más importantes desde que comenzó la pandemia.

Para no cerrar servicios, fue necesario reforzar el hospital Lagomaggiore con médicos y enfermeros de otros lugares, como el Central. Es que la cantidad de personas contagiadas hizo peligrar la cobertura necesaria. El foco se dio dentro del hospital, tanto que hay pacientes contagiados. Desde ese lugar, se esparció a otros, pues muchos familiares de los médico y enfermeros también se contagiaron.

Contagios "institucionales"

La novedad es la aparición de casos en otros trabajadores estatales; particularmente la policía. Justamente uno de los nuevos datos de preocupación de la pandemia en Mendoza es la "afectación institucional". Es que los trabajadores de la salud y la seguridad son los más expuestos. Se cree que el policía que se contagió adquirió el virus en un control vial sobre la ruta 7. Y ocurrió en un momento complicado, pues por las condiciones del tiempo hay miles de transportistas varados en distintas zonas de Mendoza. Y no los operativos no alcanzan. Como publicó MDZ, muchos de los camioneros no cumplen con las medidas de prevención y están sin barbijos, sin mantener la distancia y no tienen los medios mínimos para garantizar seguridad.

Por el contagio de un policía, hay otros 9 aislados. Y también sus familiares. Por eso la preocupación: si los contagios se multiplican, se afectan los servicios en dos áreas donde los recursos no tienen reemplazo y son esenciales

El otro dato que preocupa tiene que ver con los casos detectados en "sitios centinela" y que no tienen nexo. Cada vez son más. Ayer hubo tres casos de personas contagiadas que fueron a centros de salud sin tener sospecha clara de ser positivos de coronavirus. Dos en Maipú y uno en Las Heras. El día anterior hubo otros dos, pero aseguraron que en realidad eran casos sospechosos "derivados" a sitios centinela para descomprimir los otros laboratorios.

Los sitios centinela se instalaron para hacer pruebas aleatorias y detectar casos que escapan a la lógica de "casos sospechosos". Allí fueron descubiertos la mayoría de las personas que tenían el virus y no lo sospechaban, como el trabajador de la pescadería del Jumbo y la comerciante de Luzuriaga. Ambas personas habían generado también dos brotes importantes.

Ahora las autoridades de Salud investigan el tema, pero cada vez se hace más difícil seguir el recorrido de los contagios. Esa situación también es inevitable.

Mendoza tiene 263 casos diagnosticados de Covid-19 confirmados. Al principio preocupaban los "casos importados", es decir las personas que se contagiaron en el exterior (hubo 52 casos en total). Luego los contagios se produjeron en Mendoza con nexo y ese es el principal foco, con 184 casos "por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19". Pero cada vez se suman más personas que tienen el virus y no saben dónde se contagiaron. Ya son 27 las personas sobre las que no hay explicación acerca del lugar o motivo de contagio.