"El nombramiento de María Teresa Day pone fin al ultragarantismo"

A seis años de asesinato de Micaela Tati, la niña que fue baleada en el barrio La Gloria, la Suprema Corte de Justicia, con la intervención de la Dra. María Teresa Day, elevó a 26 años de cárcel la pena para el autor del crimen. Anteriormente, con los votos de los jueces Omar Palermo y Mario Adaro, dicha pena se había reducido a sólo ocho años. Teniendo en cuenta esta reciente resolución y llevando a la reflexión el cuestionamiento de ¿cuál es la justicia que queremos?, los senadores radicales Diego Costarelli y Mercedes Rus consideramos que con la nueva integrante de la Corte, se está poniendo fin al ultragarantismo en la Justicia provincial.

“Si les preguntáramos a los argentinos qué opinión les merece la justicia del país, una gran mayoría diría que no confía plenamente en ella. Buena parte de ese descrédito tiene que ver con el garantismo, una corriente del Derecho que termina generando un comportamiento del Poder Judicial muy alejado de la verdadera necesidad social de justicia”, comienza explicando Costarelli, quien además considera que “este grupo, que ha penetrado de una u otra manera en casi todos los sectores que se dicen progresistas, ha generado un daño social tremendo. Y surge un problema mayor: el ultragarantismo, que en su buen uso contemplaría un respeto por los derechos de todos y cada uno de los individuos involucrados en los hechos delictivos para evitar la arbitrariedad, pero que lamentablemente se ha transformado en una balanza que se inclina notablemente hacia uno de sus lados: el de los victimarios”.

El legislador advierte que este ultragarantismo, "como lo conocemos en Argentina, no hace otra cosa que deslegitimar a la justicia ágil y eficiente que merecemos como ciudadanos; demoniza la respuesta eficiente estatal ante el delito, la pena de cárcel y tiende a minimizar cualquier castigo al extremo”.

"Frente a esto, las consecuencias son muy claras: una justicia poco justa, el show de las puertas giratorias, la justificación del victimario y la falta de respeto a las víctimas. La sociedad es marcada como culpable de la delincuencia...y hay total falta de reconocimiento hacia las responsabilidades individuales”.

“Este ultragarantismo postula que no importa qué haya hecho el delincuente, ni el daño que haya causado en sus víctimas: es nuestra responsabilidad por no haberle dado las oportunidades necesarias. Esto es sumamente dañino para nuestra sociedad. Y esa no es la justicia que queremos”.